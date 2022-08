Kunststoffmüll bei Kölschhausen in die Landschaft geworfen

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Herkunft der Kabelummantelungen oder der Taschen machen? Foto: Polizei Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN-KÖLSCHHAUSEN - Ehringshausen-Kölschhausen (jöw). Die Polizei in Herborn hofft auf Hilfe beim Klären eines Falls von Umweltverschmutzung: An der Lemp zwischen Ehringshausen und Kölschhausen sind Ummantelungen größerer Kabelquerschnitte und weiterer Unrat gefunden worden.

Die Umweltsünder sind nach Angaben von Polizeisprecher Guido Rehr zunächst über den Feldweg gefahren, der in Höhe der Lemptalbrücke der A 45 in Richtung der Lemp führt. Kurz hinter einer Brücke hätten sie dann die Isolationsummantelungen samt eines weißen, sogenannten Big-Packs sowie weiteren Kunststofftaschen in ein Gebüsch.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter beim Entladen beobachtet? Wer kann Angaben zur Herkunft der Kabel oder der Kunststofftaschen machen?

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.