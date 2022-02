L 3052: Lkw kippt um und fängt Feuer

Symbolfoto: dpa

LEUN/EHRINGSHAUSEN - Auf der Landstraße zwischen Leun und Ehringshausen ist am Donnerstagmorgen ein Lkw umgekippt und anschließend in Brand geraten. Die L 3052 ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage. Feuerwehr, Polizei sowie Straßenmeisterei sind im Einsatz. Nähere Informationen, wie es zu dem Unfall kommen konnte, sind noch nicht bekannt. Wir berichten weiter.