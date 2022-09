Ladung verrutscht in Baustelle

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN-KATZENFURT - Mangelnde Ladungssicherung sowie ein ungeeignetes Fahrzeug sind die Gründe für einen Polizeieinsatz in der Nacht zu Freitag, 23. September, auf der A45 in Höhe Katzenfurt. Eine slowakische Sattelzugmaschine mit polnischem Auflieger hatte im Baustellenbereich angehalten, kurz hinter der Talbrücke Onsbach in Richtung Aschaffenburg. Beim Öffnen der Plane fiel mehr als die Hälfte der Ladung heraus. Die alarmierten Autobahnpolizisten entscheiden, die Aufräumarbeiten auf die Tageszeit zu verschieben. Der stark beschädigte Auflieger musste samt Ladung abgeschleppt werden. Die Spedition wird sie mit einem geeigneten Fahrzeug abholen. Auf den Fahrer kommt ein Bußgeld aufgrund der nicht gesicherten Ladung zu. Dem Spediteur droht ein Bußgeld aufgrund des ungeeigneten Fahrzeuges.