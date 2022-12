Lob von allen Seiten für die Wehren im Verband Wetzlar

EHRUNGEN

Zur Auszeichnung mit der Ehrenmedaille in Silber des Nassauischen Feuerwehrverbandes rief Michael Stroh, als Vorsitzender des Feuerwehrverbands Wetzlar bei der Delegiertenversammlung Oliver Karl und Sascha Malo auf. Für 30 Jahre aktive Dienstzeit und seine Mitarbeit im Verbandsvorstand wurde Wolfgang Blecker mit der Ehrenmedaille in Gold des Nassauischen Feuerwehrverbandes ausgezeichnet. Alle drei gehören der Feuerwehr Ehringshausen-West (Katzenfurt) an. Oliver Karl, der dort Wehrführer ist, erhielt mit der Verbandsnadel in Bronze des Feuerwehrverbandes Wetzlar eine weitere Ehrung.