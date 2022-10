Lyrik-Lesung mit Martin Piekar an der Gutenberg-Schule

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN - Was Sprache kann und wie sie wirkt, das haben 13 Jungautoren der Johannes-Gutenberg-Schule Ehringshausen bei einer Lesung mit dem Lyriker Martin Piekar gezeigt.

Im Rahmen eines Schreib-Projektes des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Literaturforum beschäftigten sich die Schüler der sechsten bis zehnten Klasse mit Alltagslyrik. Außer Themen wie Freundschaft, Musik oder Wünsche schrieben die Jugendlichen über Beobachtungen. Ihr selbst verfasster Gedichtband "Lautschriften" ist das Produkt der Auseinandersetzung.

Die lyrischen Texte des Gedichtbandes präsentierten sie auf der Bühne der Schulaula. Für musikalische Begleitung sorgte die Schulband.

Was bewegt mich? Was möchte ich anderen mitteilen? Wovor vielleicht auch warnen? Mit Fragen wie diesen beschäftigten sich die Schüler vor und während des Schreibprozesses.

Die Form der Lyrik könne dabei einiges: "Sie kann politisch, emotional, deskriptiv, kritisch, ironisch, konzeptionell, satirisch, phonetisch, verwirrend, sein: Lyrik kann", zitierte Schulleiterin Annegret Schilling den Autor Martin Piekar.

Ein Schüler trägt vor: "Man hat nur ein Leben. Mit tausend Kapiteln." So unterschiedlich wie die Jugendlichen selbst sind auch ihre Texte und Themen. Dabei werden die jungen Lyriker auch politisch. Einen Schreiber bewegt besonders der Klimawandel: "Die Welt im Laufe der Zeit - kein Leben mehr. Alles tot. Schuld: die Menschen".

Zwischen den Schülerbeiträgen kommt immer wieder Piekar zu Wort und berichtet über die gemeinsame Arbeit. Der Autor stellt sich mit den Worten "Ich bin Poet" vor und erzählt von seinem Verständnis von Lyrik: "Lyrik bewegt sich immer wieder an der Grenze zwischen dem Individuum und dem Politischen." Das Schreiben von Texten ermögliche einerseits, bei sich selbst zu sein, andererseits aber auch, von sich selbst weg zu gehen. "Dadurch lernt man, wer man selbst ist - das macht Kunst möglich."

Manche Zeilen für den Mund, manche für das Papier

Wichtig bei der gemeinsamen Beschäftigung mit den lyrischen Texten sei auch die Erscheinungsform von Sprache gewesen, so Piekar. "Wir haben lange über den Klang der Sprache gesprochen und warum manche Zeilen besser auf Papier und manche besser im Mund wirken."

Er sei daher dankbar für die musikalische Begleitung der Schulband. Diese beendete den Abend mit "Another brick in the wall". Anschließend standen die Jungautoren zu ihrer ersten Signierstunde bereit.

Von Leonie Dittrich