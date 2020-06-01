Montag, 01.06.2020 - 23:00
3 min
Made in Katzenfurt
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
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HEDRICH GROUP
Hedrich konstruiert, produziert und entwickelt VakuumanlagenNeben der Elektro- und der Automobilindustrie wurden gemeinsam mit mehr als 2500 Kunden weitere Anwendungsbereiche, wie die Composite-Vakuuminfusion oder der E-Motoren-Verguss, entwickelt. Etwa 80 Prozent der Produkte werden exportiert.
Das Unternehmen hat 230 Mitarbeiter in Deutschland, der Schweiz, Indien, Russland und China sowie 30 Vertretungen weltweit.
Hedrich verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr 45 Millionen Euro Umsatz.
Seit 2012 gehört das ehemalige Familienunternehmen, wie auch das Krankenhaus in Ehringshausen, der Quadriga Capital Eigenkapitalberatung GmbH.
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