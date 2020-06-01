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Montag, 01.06.2020 - 23:00
3 min

Made in Katzenfurt

Die Kreisspitze im Gespräch mit der Firmenleitung der Hedrich Group über ein "Mutmacher"-Projekt in der Krise.

Gert Heiland: Redakteur Wetzlar
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
Anlagen ähnlich dieser von Hedrich kommen beim sogenannten Verguss von Rotoren für Elektromotoren eines Autobauers zum Einsatz. Foto: Hedrich Group

Anlagen ähnlich dieser von Hedrich kommen beim sogenannten Verguss von Rotoren für Elektromotoren eines Autobauers zum Einsatz. Foto: Hedrich Group

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Fotos
Anlagen ähnlich dieser von Hedrich kommen beim sogenannten Verguss von Rotoren für Elektromotoren eines Autobauers zum Einsatz. Foto: Hedrich Group

Anlagen ähnlich dieser von Hedrich kommen beim sogenannten Verguss von Rotoren für Elektromotoren eines Autobauers zum Einsatz. Foto: Hedrich Group

Gruppenbild mit Abstand: Die Vertreter der Firma Hedrich um Geschäftsführer Wolfgang Weiß (3. v. r.) und Vertriebsleiter Holger Zimmermann (5. v. l.) sowie die Landkreisspitze mit Landrat Wolfgang Schuster (3. v. r.). Foto: Gert Heiland

Gruppenbild mit Abstand: Die Vertreter der Firma Hedrich um Geschäftsführer Wolfgang Weiß (3. v. r.) und Vertriebsleiter Holger Zimmermann (5. v. l.) sowie die Landkreisspitze mit Landrat Wolfgang Schuster (3. v. r.). Foto: Gert Heiland

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HEDRICH GROUP

Hedrich konstruiert, produziert und entwickelt VakuumanlagenNeben der Elektro- und der Automobilindustrie wurden gemeinsam mit mehr als 2500 Kunden weitere Anwendungsbereiche, wie die Composite-Vakuuminfusion oder der E-Motoren-Verguss, entwickelt. Etwa 80 Prozent der Produkte werden exportiert.

Das Unternehmen hat 230 Mitarbeiter in Deutschland, der Schweiz, Indien, Russland und China sowie 30 Vertretungen weltweit.

Hedrich verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr 45 Millionen Euro Umsatz.

Seit 2012 gehört das ehemalige Familienunternehmen, wie auch das Krankenhaus in Ehringshausen, der Quadriga Capital Eigenkapitalberatung GmbH.

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Ehringshausen Ort Hessen Lahn-dill-kreis Ehringshausen Katzenfurt Vogelsbergkreis Gemünden-(felda) Gemünden
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