Mangel und Zulauf bei der HSG Dilltal

EHRINGSHAUSEN - Bei der Jahreshauptversammlung der Handballspielgemeinschaft (HSG) Dilltal zog der Vorstand eine positive Jahresbilanz. Vorsitzender Markus Schleifer ging in seinem Jahresbericht auf die besonderen Probleme und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Corona- Pandemie ein.

Bilanz: Das Spieljahr 2020/2021 sei komplett ausgefallen und der Spielbetrieb der Saison 2021/2022 habe nur in abgespeckter Form stattfinden können. Dennoch sei es gelungen, den Spiel- und Trainingsbetrieb am Laufen zu halten. "Ein Spielbetrieb in dieser Größenordnung ist auch in Zukunft nur durch euren persönlichen Einsatz aufrechtzuerhalten", sage Markus Schleifer an die Anwesenden gerichtet.

In der 1992 aus den Handballabteilungen der Turnvereine Katzenfurt, Ehringshausen und Werdorf gegründeten HSG Dilltal spielen zurzeit rund 300 Jugendliche und Aktive Handball.

Jugendwart Sven Döring berichtete von Erfolgen des Nachwuchses. "Mit Blick auf die nächste Saison können wir aktuell in mehreren Altersklassen eine Reihe von Zugängen verzeichnen. Und im Bereich der Kleinsten, bei den Minis, ist der Zulauf mit aktuell 30 bis 40 Kindern so groß wie noch nie. Die Zahl unserer Jugendteams wird für die kommende Saison daher wieder von fünf auf sieben ansteigen", berichtete Döring.

Auch bei der HSG Dilltal ist das Problem fehlender Schiedsrichter ein Dauerbrenner. "Aktuell erfüllen wir unser Schiedsrichter-Soll nicht. Wir benötigen unbedingt weitere Handballfreunde, die bereit sind, das Schiedsrichteramt auszuführen", sagte Schiedsrichterwart Matthias Schaub.

In seinem Rechenschaftsbericht erinnert der Vorsitzende auch an den Karl-Hoffmann-Cup im August 2021 mit sechs Mannschaften. Anstatt der üblichen Siegerpokale habe die HSG Dilltal 500 Euro für die Flutopfer im Ahrtal gespendet.

Wahlen: Für die nächsten beiden Jahre wurden gewählt: Zweiter Vorsitzender Ulrich Roth, Schriftführer Akif Cicek, Jugendwart Sven Döring, stellvertretender Jugendwart Franz Leo Wagner, Schiedsrichterwart Matthias Schaub, Sekretärwart Denis Werner, Fachwart für Marketing und Sponsoring Markus Groß sowie die Beisitzer Dirk Pöchmann, Alexander Müller, Johanna Arch und Stephanie Wölbing und Kassenprüfer Mario Kohlmei.

Ausblick: Auf dem Terminkalender der HSG Dilltal stehen vom 4. bis 6. Juni das Jubiläum 1250 Jahre Werdorf, am 6. und 7. August das Straßenfest Ehringshausen sowie vom 23. bis 27. August der Karl-Hoffmann-Cup.

Abschließend bedankte sich Vorsitzender Markus Schleifer bei den Vorständen der HSG-Trägervereine TV Katzenfurt, TV Ehringshausen und TV Werdorf für die finanzielle Unterstützung. "Nur so sind wir in der Lage, auch zukünftig attraktiven Handballsport zu bieten und unseren talentierten Nachwuchs zu fördern", betonte er.