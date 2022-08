Mit 2,13 Promille über Autobahn bei Ehringshausen

Die Polizei stoppt bei Leun einen Autofahrer, der zuvor zwischen Herborn und Ehringshausen auf der Sauerlandlinie gefahren war. Symbolfoto: Uli Deck/dpa

EHRINGSHAUSEN/HERBORN/ LEUN - Ein Leitplankenunfall auf der A 45 bei Ehringshausen ist Auslöser dafür gewesen, dass die Polizei am Sonntagabend einen 37-jährigen, betrunkenen Autofahrer gestoppt hat.

Nach Angaben von Polizei-Pressesprecher Guido Rehr hatte ein besorgter Verkehrsteilnehmer gegen 17.25 Uhr beobachtet, wie der Nissanfahrer im Baustellenbereich zwischen Herborn und Ehringshausen auf der linken Seite die Schutzplanke touchiert hatte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr dieser weiter.

Möglicherweise wurden weitere Menschen gefährdet

Der Zeuge setzte sich hinter den Nissan und hielt Kontakt mit der Polizei. An der Anschlussstelle Ehringshausen verließ der Unfallfahrer die Autobahn, durchfuhr Ehringshausen und lenkte in Richtung Leun. Dort geriet er mit seiner rechten Fahrzeugseite mehrfach auf die Bankette und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Nach Schilderung des Zeugen kam es zu Beinaheunfällen mit dem Gegenverkehr. In Leun ging die Fahrt in Richtung Leun-Lahnbahnhof und von dort in Richtung Braunfels in ebenso gefährlicher Fahrweise weiter.

Letztlich stoppte eine Streife den grauen Nissan "Juke" an einer Tankstelle. Der Braunfelser am Steuer pustete 2,13 Promille. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und durfte anschließend die Wetzlarer Wache wieder verlassen. Auf ihn kommen Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie Verkehrsunfallflucht zu.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet Verkehrsteilnehmer, die nach 17.25 Uhr auf der Landstraße zwischen Leun und Ehringshausen oder zwischen Braunfels und Leun-Lahnbahnhof durch den entgegenkommenden grauen Nissan "Juke" gefährdet wurden, sich unter Telefon 0 64 41-91 80 bei der Wetzlarer Wache zu melden.