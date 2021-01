Mittelhessisches Duo zockt bei "Das Quiz mit Jörg Pilawa"

Zwei Mittelhessen zu Gast bei Jörg Pilawa: Özkan Dogan aus Ehringshausen mit Verena Costa aus Katzenfurt. Foto: NDR

WETZLAR/EHRINGSHAUSEN - EhringshausenHaben Sie schon einmal davon geträumt, an einer bekannten Quizshow teilzunehmen und mit ihrem Wissen bares Geld zu verdienen? Sollte ihre Antwort ja lauten, dann haben Sie mit Özkan Dogan aus Ehringshausen und Verena Costa aus Katzenfurt definitiv etwas gemeinsam.

Einen entscheidenden Unterschied gibt es vermutlich aber doch: Denn der Angestellte im Bereich der Qualitätssicherung und die Projektmanagerin haben sich den kleinen Traum bereits erfüllt und werden an diesem Freitag um 16.10 Uhr mit leicht erhöhtem Puls gemeinsam den Fernseher einschalten. Denn als Teilnehmer der Sendung "Das Quiz mit Jörg Pilawa" stehen die beiden Mittelhessen für einige Minuten im Mittelpunkt des Ersten Deutschen Fernsehens.

Özkan Dogan ist selbst ernannter leidenschaftlicher "Zocker", der bereits in der Vergangenheit bei weiteren Quizsendungen auf den Fernsehbildschirmen zu sehen war. Unter anderem beim "Hessenquiz" oder "Die perfekte Minute" räumte der 47-Jährige Beträge im unteren fünfstelligen Bereich ab. "Es hat sich im Laufe der Jahre immer mehr zu einer Leidenschaft entwickelt. Ich habe Blut geleckt und bewerbe mich immer wieder bei verschiedenen Formaten", erklärt er auf Nachfrage.

Begleiterin Verena Costa ist die Cousine von Dogans Frau, spätestens seit der Hochzeit verbindet beide eine enge Freundschaft. "Özkan hat mir eines Tages vorgeschlagen, sich gemeinsam zu bewerben. Er sagte, ich sei die perfekte Teampartnerin", erklärt die 41-Jährige mit einem Lächeln und ergänzt: "Letztlich hat mich auch meine Familie überzeugt. So eine Möglichkeit hat man vielleicht nur einmal im Leben."

Wer vermutet, dass eine einfache und unkomplizierte Bewerbung ausreichen würde, um auf dem begehrten Stuhl bei Pilawa zu landen, der täuscht sich. Eine Online-Registrierung sowie ein positives Telefon- und Videocasting sind notwendig, um überhaupt eine Minimalchance zu haben. "Man muss sich gut verkaufen können, eine gewisse Ausstrahlung haben und selbstbewusst sein, um vor der Kamera ein gutes Bild abgeben zu können", erklärt "Quizexperte" Dogan.

Ausflug nach Köln wäre

beinahe umsonst gewesen

Die Geschichte rund um die deutsch-türkische Freundschaft zwischen ihm und seiner Begleiterin kam bei der ARD offenbar gut an, so wurde das Duo nach Prüfung der zuvor genannten "Kriterien" im November ins Studio nach Köln eingeladen, wo die Sendung aufgezeichnet wird. Zwei Teilnehmer, die eine gewisse Beziehung zueinander haben, sind die Grundvoraussetzung für eine Bewerbung beim "Quiz mit Jörg Pilawa".

Beinahe wäre die große Begegnung mit dem bekannten Moderator auf der Zielgeraden aber doch noch geplatzt: "Es werden zur Sicherheit immer mehr Kandidaten eingeladen, als tatsächlich in der Sendung zu sehen sind. Aus Zeitgründen wären wir fast nicht mehr drangekommen", so Dogan. Erst als letztes Pärchen kurz vor Drehschluss schafften Costa und Dogan doch noch den Sprung ins Rampenlicht.

"Es war sehr interessant, den ganzen Prozess einmal hautnah mitzuerleben. Das Aufnahmestudio ist riesig und man fühlt sich für ein paar Stunden wie ein kleiner Star, um den sich alles dreht", berichtet Costa von einer "Mega-Erfahrung".

Nach der ersten gestellten Frage sei die Anspannung und Nervosität bei ihr langsam abgefallen und der große Auftritt konnte in vollen Zügen genossen werden.

Auf ihr Quizdebüt bereitete sich die Katzenfurterin wochenlang intensiv vor - "im Nachhinein habe ich mich vielleicht etwas zu verrückt gemacht", gesteht sie. So oder so: Das Quizfieber hat die 42-Jährige nun so richtig gepackt. Denn eigentlich sollte der Auftritt bei Pilawa der einzige bleiben. Nun könne sie sich durchaus vorstellen, eines Tages in einem weiteren Format teilzunehmen. Auch alleine.

Die Pläne von Özkan Dogan sind derweil deutlich konkreter: "Irgendwann möchte ich Mal bei Günter Jauch im Studio bei 'Wer wird Millionär?' sitzen. Das ist mein großes Ziel", gesteht der Fußball-Narr, der die F-Jugend der SG Ehringshausen trainiert.

Mit wie viel Geld das mittelhessische Duo aus Köln nach Hause gefahren ist, dürfen wir an dieser Stelle noch nicht verraten. Fest steht allerdings dies: Von ihrem besonderen Erlebnis werden Özkan Dogan und Verena Costa noch viele Jahre erzählen.