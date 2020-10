Montagsmänner sagen Neujahrskonzert ab

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN - Die "Montagsmänner" in Ehringshausen sagen ihr beliebtes Neujahrskonzert für 2021 wegen der Vorgaben zur Corona-Pandemie ab. "Das Kontingent an zulässigen Personen in der Volkshalle wäre mit den Musikgruppen, unseren Mitgliedern und den Handballern, die für uns die Bedienung übernehmen, schon fast aufgebraucht", sagt Ulrich Wissgott. Das gewohnte gemütliche Ambiente mit Essen und Trinken ginge verloren. "Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen, und jeder sollte die Gelegenheit haben, zu kommen", so Wissgott weiter. Die "Montagsmänner" bedauern dies sehr, ist der Erlös doch immer für einen guten Zweck bestimmt. So hoffen sie nun, dass die vorgesehenen Orchester 2022 auftreten können. Mit dem Blasorchester aus Oberweißenborn bei Fulda, das schon im Kloster auf dem Kreuzberg für Stimmung sorgte, und dem Musikverein Nassau-Oranien Haiger, dem einzigen Schalmeienorchester in Hessen, hatten die "Montagsmänner" bekannte Formationen engagiert.