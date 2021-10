Müll bei Ehringshausen´ illegal entsorgt

Wer kann Angaben zur Herkunft des illegal abgelagerten Mülls machen? Foto: Polizei

EHRINGSHAUSEN - Am Mittwoch vergangener Woche entdeckten Spaziergänger illegal abgelagerten Müll. Die Täter luden die Steine und Dämmstoffe an der Unterführung des Zugbringers zur Anschlussstelle Ehringshausen ab - in unmittelbarer Nähe der Autobahnmeisterei. Die Herborner Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Umweltsünder beim Abladen des Mülls beobachtet? Wer kann Angaben zur Herkunft der Steine und der Dämmstoffe machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.