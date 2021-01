Netto-Markt Katzenfurt eröffnet im Herbst

Hier soll im Herbst der neue Netto-Markt eröffnen. Foto: Klaus-Peter Bender

EHRINGSHAUSEN-KATZENFURT - Einst stand hier in Katzenfurt ein Rewe-Markt. Er ist abgerissen worden. Im Herbst soll nun neben einem Mitbewerber eine Netto-Filiale an gleicher Stelle eröffnen. Die Verkaufsfläche umfasst rund 800 Quadratmeter. Darüber hinaus sind eine Leergut- und eine Bake-Off Station vorgesehen, an der die Kunden täglich frische Brot-und Backwaren bekommen. Ein Schwerpunkt, so das Unternehmen, liege auf regionalen Lebensmitteln. Einen separaten Getränkemarkt wird es nicht geben, aber im Markt stehe eine Getränkeauswahl parat.