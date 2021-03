Nur negative Ergebnisse an der Ehringshäuser Schule

An der Johannes-Gutenberg-Schule lassen sich Schüler und Lehrer auf Covid-19 testen. Foto: Johannes-Gutenberg-Schule

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN - Ein Baustein, um der Corona-Pandemie zu begegnen, ist das Testen. So geschehen jetzt an der Johannes-Gutenber g-Schule in Ehringshausen. Ein Testangebot der Wetzlarer Arztpraxis von Dr. Salaheddin Faradji ermöglichte es, dass sich Lehrer und Schüler kostenlos auf Covid-19 untersuchen lassen konnten.

Am Ende des Tages waren alle Personen negativ auf das Coronavirus gecheckt worden und eine allgemeine Erleichterung machte die Runde.

Dazu Schulleiterin Annegret Schilling: "Ich bin sehr froh, dass wir ein solches Testergebnis erzielt haben. Das zeigt aber auch, dass sich meine Kollegen sowie unsere Schüler an die strengen Vorgaben halten und unser Hygienekonzept bestens greift. Wir dürfen jetzt aber nicht nachlässig werden und weiterhin akribisch und mit größter Sorgfalt alle Regeln und Instrumente nutzen, die wir zur Verfügung haben, um auch in Zukunft dem Virus die Stirn bieten zu können."