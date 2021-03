Omniplast-Areal besiedeln und neue Baugebiete

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN - Am 14. März wird auch in Ehringshausen gewählt. Welche beiden Themen liegen den Parteien und Wählergemeinschaften besonders am Herzen? Nachgefragt bei der SPD.

Die Sozialdemokraten wollen alles daransetzen, auf dem ehemaligen Omniplast-Gelände neue Unternehmen anzusiedeln, die gute Arbeitsplätze schaffen.

Und die SPD Ehringshausen wird sich dafür einsetzen, Ehringshausen in vielerlei Hinsicht weiterzuentwickeln: Neue Baugebiete sollen entstehen, ein neuer Kindergarten gebaut werden und die Feuerwehren nachhaltig aufgestellt und modern ausgestattet werden.