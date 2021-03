Ostergruß und Vergissmeinicht

Eine Grußkarte mit Vergissmeinnicht-Samen geht an alle Haushalte in Ehringshausen. Foto: Evangelische Gemeinschaft

EHRINGSHAUSEN - Die Corona-Pandemie kann eine christliche Ostertradition in Ehringshausen nicht stoppen. Seit rund 30 Jahren sind die Einwohner der Kerngemeinde und des Ortsteiles Dillheim daran gewöhnt, am Ostermorgen eine Osterglocke und einen Kartengruß im Briefkasten vorzufinden. Sie wurden bisher von rund 50 Helfern der örtlichen "Evangelischen Gemeinschaft & CVJM" überbracht.

Grußkarte mit

Samen-Tütchen verschickt

Das ist wegen Corona bereits im zweiten Jahr nicht möglich. Aber die Gemeinde hat eine Alternative entwickelt: Alle rund 2500 Haushalte haben per Post eine eigens gestaltete Karte mit der Osterbotschaft und ein Tütchen mit Vergissmeinnicht-Samen erhalten. Das soll den Empfängern signalisieren, dass sie auch in kontaktarmen Zeiten nicht vergessen sind. Wie es auf der Karte heißt, sendet Gott mit der Botschaft von der Auferstehung von Jesus Christus eine wichtige Nachricht an die Menschen: "Du bist nicht vergessen!" Daran soll der Samen des Vergissmeinnichts erinnern.

Außerdem bietet die Gemeinde an Karfreitag und Ostern Online-Gottesdienste für Kinder und Erwachsene an, die über YouTube oder die Internetseite der Gemeinde (www.eg-cvjm.de) verfolgt werden können.