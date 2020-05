Per Bus zum Einkaufen nach Aßlar

Jetzt teilen:

Aßlar. Ein Gruppenfoto, zumal an einem Bus und in Zeiten der Abstandsregeln, ist so eine Sache. Aber am Ende hatten sich die Damen und Herren, die am Freitag zur offiziellen Einweihung der Bushaltestelle Walbergraben in Aßlar gekommen waren, doch alle korrekt platziert.

"Eine schöne Sache" nannte Bürgermeister Christian Schwarz (FWG) die barrierefreie Haltestelle mit Wartehäuschen, nun sei das Gewerbegebiet Walbergraben auch aus den Stadtteilen mit dem Bus zu erreichen, könnten die Bewohner der kleineren Orte, wo es kaum Geschäfte gebe, ohne Auto einmal am Tag zum Einkaufen in die "City" fahren. Er lobte die Zusammenarbeit mit der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH (VLDW).

Erleichterung auch

für Arbeitnehmer

Bislang nutzen vor allem die Menschen aus der Aßlarer Ziegelei und von der Lemp das Angebot, aber auch Ehringshäuser, etwa aus Niederlemp, Dreisbach und Kölschhausen. Sie freuten sich über die neue Anbindung auch bis nach Wetzlar. Die neue Haltestelle ist barrierefrei, was VLDW-Geschäftsführer Dirk Plate hervorhob. Ziel der VLDW sei es, derlei Haltestellen möglichst flächendeckend oder zumindest in jeder Kommune zu haben. Auch Schwarz begrüßte das Programm für mehr barrierefreie Haltestellen, machte aber auch klar, dass die Förderbedingungen des Landes für die antragstellende Kommune nicht immer "barrierefrei" seien. Dennoch habe Aßlar zumindest die Haltestellen an den Hauptstraßen im Fokus. Denn die Stadt wolle im Zeichen von mehr Mobilität das Verkehrsnetz noch bedürfnisorientierter ausbauen, so Schwarz. Die Anbindung des Gewerbegebiets an das städtische Verkehrsnetz sei nicht nur für die Einwohner, sondern auch für Arbeitnehmer im Umfeld und Gäste der Stadt eine große Erleichterung.

Die Kosten für den Haltestellenbau lagen bei 17 928 Euro. Die Ausstattung (Bushaltestelle und Infosäule) schlug noch einmal mit insgesamt 10 600 Euro zu Buche.

Auf der Linie 471 entfällt

der Halt bei Farben-Keiner

Der Bau, so Schwarz, konnte relativ kostengünstig realisiert werden, da durch die Sanierung der Fahrbahndecke die Angleichung der Fahrbahn mit den Randsteinen problemlos möglich war. Weiterhin konnte die Firma Küster ihn schnell realisieren.

Die Haltestelle Walbergraben wird von den Linien 200 (Bermoll - Wetzlar), 201 (Berghausen/Klein-Altenstädten - Aßlar) und 471 (Katzenfurt - Wetzlar) angefahren. Mit der Fahrplanänderung bietet die Linie 471 zwar montags bis freitags jeweils fünf Anfahrten aus beiden Fahrtrichtungen an. Aber es entfallen aus Richtung Katzenfurt die Haltestellen Bäckerei Hoffmann und Farben-Keiner in Aßlar und in Fahrtrichtung Katzenfurt ebenfalls der Halt bei Farben-Keiner.