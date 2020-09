Poesiealben sind ein Spiegel der Zeit

Glanzbilder und Liedertexte sind nur ein Beispiel, was sich in den Poesie-Alben finden lässt. Foto: Heike Pöllmitz

EHRINGSHAUSEN - EHRINGSHAUSEN-Dillheim. Früher hatte jedes Mädchen ein Poesiealbum, eine bleibende Erinnerung an Freunde aus Kindertagen. Besonders schöne Exemplare hat Elke Frey in der "Alten Stube" im Rahmen der Ausstellung der "Besonderen Art" am Tag der Handschrift gezeigt. "Mein Poesiealbum" lautete das Thema. Dazu präsentierte die Hausherrin außerdem eigene Manuskripte, in denen sie Geschichten, Gedichte, Reiseerlebnisse und vieles mehr aufgeschrieben hat.

Schönschrift und Schriftkunst stehen in der "Alten Stube" im Blickpunkt. Ein Beispiel dafür sind die Poesie-Alben.

Die Gastgeberin hieß sechs der Frauen willkommen, die ihre Schätze zur Verfügung stellten, und gab eine kurze Einführung. "Es war zwar anstrengend doch auch sehr interessant, sind einige Bücher doch schon fast 100 Jahre alt", sagte Frey. "Goethe findet sich überall mit 'Edel sei der Mensch', doch es gibt in jedem Jahrgang andere prägende Elemente, wie das Wort 'deutsch' in nationalsozialistischen Zeiten."

Die Bücher geben Einblicke in die historischen Hintergründe - auch durch die Art ihrer Herstellung, mit Leder- oder Leineneinband, oder durch das verwendete Papier.

Auch die charakteristischen Schmuckbilder, die in Form von Glanzbildchen eingeklebt oder auch selbst gemalt wurden, wurden besprochen. Scherenschnitte, Kindergottesdienst-Sammelbilder, alles, was der schreibenden Freundin am Herzen lag, wurde zugefügt und in der Runde kamen die Erinnerungen hoch, wie man als Kind oder Jugendliche mit viel Sorgfalt seinen Eintrag gestaltet hatte - zum Beispiel mit dem Spruch "In allen vier Ecken soll Liebe drin stecken" auf die Ecken der Seiten verteilt.

Fotos Glanzbilder und Liedertexte sind nur ein Beispiel, was sich in den Poesie-Alben finden lässt. Foto: Heike Pöllmitz Elke Frey stellt die von ihr zusammengetragenen Poesiealben vor. Foto: Heike Pöllmitz 2

Erinnerungen an selbst gestaltete Einträge

"Das älteste der Bücher ist gar kein Poesie-Album, sondern ein klassisches 'Vergiss-mein-nicht', in dem für jeden Tag ein Spruch eingetragen und Platz für Notizen gelassen ist", stellte Frey vor. Jedes der Bücher könne also seine ganz eigene Geschichte erzählen.