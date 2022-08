Sanierung der L 3282 geht in die nächste Runde

Nächste Woche folgt die Fortsetzung: Die Landesstraße zwischen Katzenfurt und dem Ulmtal wird saniert. Das hat auch Auswirkungen auf den Busfahrplan. Archivfoto: Gert Heiland

EHRINGSHAUSEN/GREIFENSTEIN EHRINGSHAUSEN - Ehringshausen/Greifenstein (gh). Die Sanierung der L 3282 zwischen Ehringshausen-Greifenthal und Greifenstein-Holzhausen bis Abzweig K 386 nach Greifenstein kommt voran. Am 27. Juli haben die Arbeiten von Hessen Mobil begonnen. Da man schneller ist als gedacht, wird am Dienstag, 16. August, der zweite von vier Bauabschnitten in Angriff genommen.

Er umfasst rund 500 Meter zwischen dem südlichen Abzweig nach Greifenthal und der Zufahrt zur Straße Steckenmesser mit dem Alten- und Pflegeheim. Ab Dienstag wird dieser Abschnitt voll gesperrt. Der südliche Abzweig nach Greifenthal (Zufahrt Westerwaldstraße und Lärcheneck) ist während dieses Bauabschnitts gesperrt. Greifenthal ist über Katzenfurt erreichbar. Die Zufahrt Steckenmesser/Altenheim ist während dieses Bauabschnitts aus und in Richtung Holzhausen offen.

Die Arbeiten in diesem Streckenabschnitt sollen bis Ende der Sommerferien fertig sein. Im Anschluss sind die zwei darauffolgenden Bauabschnitte Richtung Holzhausen dran.

Der Durchgangsverkehr wird in Richtung Katzenfurt/Wetzlar über die L 3282, L 3046 und B 277 über Holzhausen, Beilstein, Merkenbach, Sinn, Edingen und Katzenfurt umgeleitet. In die Gegenrichtung erfolgt die Umleitung entsprechend. Bis zum jeweiligen Bauabschnitt bleibt die L 3282 für Anliegerverkehr befahrbar.

Fahrplanänderung für Busverkehr ab Dienstag

Die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH weist auf Fahrplanänderungen hin. Für die Buslinie 204 (Holzhausen - Katzenfurt) gilt ein neuer Baustellenfahrplan. Die Fahrten zwischen Allendorf und Katzenfurt sind reduziert. Die Linie nimmt die Umleitung über Edingen, Fleisbach und Beilstein. Hier wird auf einzelnen Fahrten die Haltestelle Edingen "Ort" zusätzlich angefahren. Die Abfahrtszeiten ändern sich.