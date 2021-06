Schränke illegal am Feldrand abgelegt

Einem Zeugen ist dieses Foto von dem weißen Transporter gelungen, mit dem der Umweltsünder davonfuhr. Foto: Zeuge/Polizei Herborn

EHRINGSHAUSEN-KÖLSCHHAUSEN - Ehringshausen-Kölschhausen (red). Der Umweltsachbearbeiter der Herborner Polizei ermittelt derzeit in einem dreisten Fall von illegaler Müllablagerung: Ein Unbekannter hat alte Schränke und Kunststoffmüll in die Natur geworfen.

Am Samstag, 5. Juni, gegen 20 Uhr bemerkte ein Zeuge im Feld zwischen Kölschhausen und Dreisbach einen weißen Transporter und beobachtete aus der Ferne das Abladen des Mülls. Ihm gelang es, ein Foto von dem Fahrzeug zu machen, schaffte es aber nicht, das Kennzeichen abzulesen. Die Polizei bringt dieses Fahrzeug noch mit weiteren Umweltdelikten in Verbindung, unter anderem in Daubhausen. Offensichtlich stammt der Unbekannte aus dem Bereich Ehringshausen oder kennt sich dort aus.

Wer kann weitere Angaben zur Herkunft des weißen Transporters machen? Wo ist der Transporter in diesem Zusammenhang noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.