Schützenverein Tell Ehringshausen-Dillheim weiht neuen Schießstand ein

Trainer Manfred Thoen weiht Bürgermeister Jürgen Mock in die Geheimnisse des Bogenschießens ein. Foto: Heike Pöllmitz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN. Der Schützenverein Tell Ehringshausen-Dillheim 1903 hat am Montagabend seine neue Bogenanlage in Betrieb genommen. Der Vorsitzende Peter Koob hieß dazu auch Bürgermeister Jürgen Mock (SPD) willkommen, der mit dem ersten Schuss das Projekt freigab.

"Wir haben die Corona-Zeit gut genutzt und nicht nur die bestehende Schießanlage und das Vereinsheim renoviert, sondern auch die zehn Bogenstände geschaffen", erläuterte Koob. Somit sei die Schießanlage "Am Rothenstein" in Ehringshausen um eine Attraktion reicher. 40 000 Euro hat der Verein dafür in die Hand genommen und darf sich über Zuschüsse von Gemeinde und Landessportbund freuen.

"Es ist beeindruckend, was hier aus einem wüsten Gelände geschaffen wurde", lobte Mock das Engagement des Schützenvereins, der hier vor allem Jugendlichen ein sportliches Angebot macht, das sich sehen lassen kann. "Bis zu ihrem 18. Lebensjahr sind unsere Nachwuchssportler beitragsfrei", verdeutlichte Koob. Zusätzlich entfällt die Aufnahmegebühr, wenn sie anschließend Vereinsmitglied bleiben.

Fotos Trainer Manfred Thoen weiht Bürgermeister Jürgen Mock in die Geheimnisse des Bogenschießens ein. Foto: Heike Pöllmitz Wenn das rote Signallicht leuchtet, darf kein Bogen mehr gespannt sein und die Treffer werden ausgewertet. Foto: Heike Pöllmitz Die Bogenanlage bietet im breiten Repertoire der Ehringshäuser Schützen eine neue Disziplin. Foto: Heike Pöllmitz 3

2018 waren auf dem sogenannten "Kipphasenstand" zwei Scheiben zum Bogenschießen aufgebaut worden, die sich großen Zuspruchs erfreuten. So wurde die Idee einer Bogenanlage geboren. Die Trainer Klaus Roth und Manfred Thoen bekamen ein dickes Lob vom "Chef" für ihr außerordentliches Engagement für die neue Anlage. Auf Entfernungen zwischen zehn und 40 Metern kann mit dem Sportbogen geschossen werden. Es sollen auch Turniere veranstaltet werden und die Aktiven wollen an Meisterschaften teilnehmen. Vereinsmitglied Christian Kramer gibt als Pädagoge AGs im Bogenschießen an Schulen in Braunfels und Herborn und seine Schüler haben hier die Chance, für den Hessischen Schützenverband zu schießen.

"Die offizielle Eröffnungsfeier findet statt, wenn es die Bestimmungen der Corona-Pandemie wieder erlauben", meinte Peter Koob. Dann soll es auch ein Eröffnungsturnier geben.

Bis dahin wird montags ab 17 Uhr trainiert und Interessierte sind jederzeit zum Schnuppern eingeladen. Ansprechpartner ist Klaus Roth unter Telefon 01 52-01 30 10 08.