SPD: Jürgen Mock soll weitermachen

Bürgermeister Jürgen Mock (Mitte) soll weitermachen. Das finden auch SPD-Chef David Rauber (l.) und Fraktionsvorsitzender Sebastian Koch. Foto: SPD Ehringshausen

EHRINGSHAUSEN - Jürgen Mock soll weitermachen: Das schlägt die Ehringshäuser SPD für die Bürgermeisterwahl am 26. September vor. Die Genossen an Dill und Lemp nominierten Mock, seit 2010 Bürgermeister, einstimmig für eine weitere Amtszeit.

Ortsvereinsvorsitzender David Rauber sagte, Mock habe mit Berufserfahrung in der Verwaltung und der ehrenamtlichen Arbeit in den Gemeindegremien vor seiner Wahl viel mit- und eingebracht. Vereine, Verbände, Parteien und Wählergruppen hätten in ihm einen fairen Partner, dem sie vertrauen könnten. "Das gilt ausdrücklich auch für andere Parteien und Wählergruppen. Jürgen führt sein Amt verlässlich und nicht parteipolitisch," unterstrich der Vorsitzende.

Mock bringe eigene Ideen ein und sei offen für Ideen anderer, wie sich beispielhaft an seinen Initiativen für den Dorferneuerungsprozess und den Anstoß für den Dialog für die nachhaltige Lebensweise zeige. Und so könne Mock eben auch zusammenführen und Gemeinschaft stiften, wie sich zuletzt auch bei der Konstituierung der Gemeindegremien gezeigt habe. "Kurzum: Wir haben einen guten Bürgermeister," warb Rauber.

Hallenbad und Feuerwehr

sind anstehende Projekte

Jürgen Mock verwies auf umgesetzte Projekte und gab einen Ausblick auf Dinge, die ihm in den nächsten Jahren wichtig sind: "Unser reges Vereinsleben will ich bestmöglich unterstützen. Bürger müssen sich in die Kommunalpolitik auch ohne Mandat einbringen können." Es gelte, das bald 50 Jahre alte Hallenbad zu sanieren und die Feuerwehr weiter gut auszustatten und aufzustellen. "Wir haben auch eine ungewöhnlich gute medizinische Versorgung, mit dem Krankenhaus, Arztpraxen und Ärztehaus und Pflegediensten am Ort. Ich hoffe, dass wir das bald auch um eine neue Rettungswache ergänzen können," betonte Mock und unterstrich, dass der Ausbau der Kinderbetreuung und der Angebote für alle Generationen weitergehe.