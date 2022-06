Spender aus Ehringshausen hilft Schule in Tansania

Die Better Future Foundation kann dank einer Spende eines Bürgers aus Ehringshausen die ersten Computer für diese Schule in Tansania anschaffen. Foto: Better Future Foundation

EHRINGSHAUSEN/LICH - Wissen ist Macht - das steht am Schultor der Trinity Academy, einer Grundschule mit Kindergarten in Boma Ng'ombe in Tansania, am Fuße des Kilimandscharo. Etwa 240 Kinder werden nach Angaben des Vereins Better Future Foundation (BFF) aus Lich dort unterrichtet. Ein Viertel davon seien Waisenkinder, die auch in der Schule wohnen. Sie lebten vorher mittellos auf der Straße und bekommen nun die Chance auf eine Schulbildung.

Die Trinity Academy legt Wert auf zukunftsorientierte Problemlösungen und den nachhaltigen Umgang mit Natur und Ressourcen.

Damit diese Schule ihren Weg auch in einer digitalen Welt gehen kann, hat sie nun für den Aufbau einer Computerklasse die ersten sieben PC und Laptops erhalten: Kosten 1500 Euro, finanziert über die Spende eines Ehringshäusers an die BFF. Durch weitere Spenden konnte nun auch eine erste kleine Fotovoltaikanlage mit Batteriespeicher für 3000 Euro angeschafft werden.