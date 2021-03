Sperrung auf der A 45

Jetzt teilen:

HERBORN/EHRINGSHAUSEN - Hessen-Mobil plant in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20. und 21. März, auf der Autobahn 45 im Bereich der Talbrücke Onsbach Reparaturarbeiten. Dazu wird zwischen 22.30 und 9 Uhr die A 45 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Ehringshausen und Herborn-Süd voll gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Während der Arbeiten können Rettungskräfte den gesperrten Bereich nicht passieren. Die Reparaturarbeiten sollten eigentlich bereits in der Nacht von Samstag, 6. März, auf Sonntag, 7. März, stattfinden, mussten aber aufgrund der kalten Temperaturen abgesagt werden.