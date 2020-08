Startschuss für die Sanierung des Haverhillbads in Ehringshausen

Einen Rettungsschirm vom Land braucht Ehringshausen nicht, den Rettungsring fürs Bad nimmt man aber gerne an - und noch viel lieber den Scheck (vorne v. l.): Peter Beuth, Jürgen Mock, Wolfgang Schuster, die Schwimmmeister Jörg Schaub und Tim Dorin. Dahinter freuen sich auch Klaus-Peter Bender vom Bauamt und Architekt Steffen Bergmann, dass es losgehen kann. Foto: Gert Heiland

Es gibt viel zu tun am Haverhillbad in Ehringshausen. Auch die Fassade wird saniert, wird aber farblich etwa so bleiben. Foto: Gert Heiland