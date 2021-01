Sternsinger im Briefkasten

Pfarrer Heinz Ringel segnet Türschilder für die Ehringshäuser Katholiken. Foto: Michael Bauer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN - Die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde "Sankt Anna" Biebertal, Ortskirche Ehringshausen, können in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht von Haus zu Haus ziehen. Aus diesem Grund findet die Aktion kontaktlos statt. In Ehringshausen erhalten die Haushalte in den nächsten Tagen in ihrem Briefkasten einen vorbereiteten Umschlag mit den besten Wünschen für das Neue Jahr 2021, ihrem geweihten Türschild und einigen Informationen. In der Jahresabschlussmesse am 31. Dezember 2020 hatte Pfarrer Heinz Ringel die Türschilder gesegnet.

Unterstützung für

eine Schule in Tansania

Die Sternsinger aus Ehringshausen unterstützen seit dem Jahr 2009 die Paul-Albert-Simon-Schule in Himo/Tansania. Durch die Spenden wurden unter anderem Materialien für den Unterricht oder auch eine tägliche Mahlzeit für die Schüler ermöglicht. Nähere Informationen dazu kann man über die Mail-Adresse: sternsinger-ehringshausen@web.de erfragen.