Straße bei Niederlemp gesperrt

Ehringshausen-Niederlemp (red). Ab dem kommenden Dienstag, 14. April, bis voraussichtlich Samstag, 18. April, repariert Hessen Mobil einen eingebrochenen Durchlass in der Landesstraße 3052 zwischen Ehringshausen-Niederlemp und dem Abzweig nach Ehringshausen-Dreisbach.

Dieser Querdurchlass unter der Fahrbahn der Landesstraße ist eingebrochen, wodurch sich die Straße in diesem Bereich abgesenkt hat. Daher ist dieser Fahrbahnbereich seit November des vergangenen Jahres bereits abgesichert und die Straßenbreite dort eingeengt.

Während der nun anstehenden Reparatur muss die L 3052 zwischen Niederlemp und dem Abzweig nach Dreisbach voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit auf der Landesstraße 3376, der B 277 und der L 3052 über Oberlemp, Bechlingen, Aßlar, Werdorf, Ehringshausen und Kölschhausen umgeleitet. Bis zum Baustellenbereich bleibt die L 3052 für Anlieger befahrbar.

Einschränkungen

auch im Busverkehr

Die Reparaturen am Durchlass führen auch zu Einschränkungen auf der Buslinie 202 (Ehringshausen - Niederlemp/Bermoll), wie die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mitteilt. Oberlemp und Bermoll werden bedient und die Linie fährt über Breitenbach nach Kölschhausen. Die Wende erfolgt über die Haltestelle "Am Baumacker" als Ersatz für die Haltestelle "Ehringshäuser Straße". Diese Haltestelle in Kölschhausen wird nicht bedient. Die Orte Niederlemp und Dreisbach können für die fünf Tage nicht angefahren werden.

Bei Fragen steht auch die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Telefon 0 64 41-4 07 18 77 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@vldw.de zur Verfügung.