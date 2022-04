Trickbetrug: Wetzlarerin überweist 108.000 Euro an "Europol"

Symbolfoto: dpa

WETZLAR/EHRINGSHAUSEN - Im letzten Moment hat eine Frau aus Wetzlar bemerkt, dass sie Opfer einer Betrugsmasche ist. Gerade eben so verliert sie deshalb mehr als 100 000 Euro nicht an angebliche Europol-Mitarbeiter.

Wie die Polizei im Lahn-Dill-Kreis jetzt mitteilt, sind in der vergangenen Woche wieder vermehrt Hinweise auf betrügerische Anrufe eingegangen. Diesmal haben sich die Betrüger als angebliche Mitarbeiter von Europol - die Polizeibehörde der EU mit Sitz in Den Haag - ausgegeben.

Auf Anweisung App auf dem Handy installiert

Angeblich aufgrund strafrechtlicher Ermittlungen forderten die vermeintlichen Ermittler aus den Niederlanden ihre Opfer unter anderem auf, Geldbeträge zu überweisen.

SO SCHÜTZEN SIE SICH GEGEN TRICKBETRÜGER AM TELEFON Die Polizei rät mit Blick auf die immer häufiger und immer dreisteren Forderungen von Betrügern weiterhin: Geben Sie am Telefon keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preis. Folgen Sie nicht den Aufforderungen der Anrufer, lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen. Europol hat keine Befugnisse, Bußgelder zu verhängen oder mit sonstigen strafrechtlichen Konsequenzen gegen Sie vorzugehen. Legen Sie einfach auf! Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, erstatten Sie Strafanzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle und wählen Sie die Nummer selbst. Benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste! Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass Mitarbeiter von Strafverfolgungs- oder Ermittlungsbehörden niemals um die Überweisung von Geldbeträgen bitten. Dies gilt auch für Europol.

Einer der falschen Ermittler von Europol rief in Ehringshausen an. Mit der gestohlenen Identität des Angerufenen seien schwere kriminelle Aktivitäten durchgeführt worden, die nun zu strafrechtlichen Ermittlungen geführt hätten, so der Europol-Officer. Aufgrund dieser Verfahren würden dem Angerufenen nun Konsequenzen drohen, machten die Betrüger dem Mann aus Ehringshausen deutlich.

Der angebliche Ermittler baute während des Gesprächs eine Drohkulisse mit persönlichen und finanziellen Konsequenzen für den Angerufenen und seine Familie auf. Davon eingeschüchtert, installierter der Ehringshäuser auf Anweisung des falschen Polizisten zwei Apps auf seinem Handy - die eines Online-Geldtransfer-Services und eine Fernwartungssoftware, die dem Anrufer ermöglichte auf die Handydaten des Opfers zuzugreifen.

In der Folge transferierte der Ehringshäuser 2000 Euro an eine Online-Handelsplattform für Kryptowährung. Völlig eingeschüchtert und verängstigt von den Drohungen des Anrufers suchte der Angerufene anschließend ein Geschäft in Herborn auf und erwarb für insgesamt 1100 Euro Guthabenkarten für den App-Store "Google Play" und übermittelte die entsprechenden Codes ebenfalls an den Täter. Letztlich wies ihn der angebliche Polizist "aufgrund der Schwere der ihm vorgeworfenen Taten" an, die nächsten 24 Stunden niemanden von den Ermittlungen zu erzählen. Erst als der Ehringshäuser zur Ruhe kam und sich besann, erkannte er die Betrugsmasche und informierte die Polizei.

Wetzlarerin mit großem Glück

Richtig großes Glück hatte außerdem eine junge Wetzlarerin. Sie fiel auf dieselbe Masche herein, bemerkte ihren Irrtum aber noch rechtzeitig. Im Gegensatz zu dem Mann aus Ehringshausen hatte die Frau einen Betrag von 108 000 Euro über einen Online-Geldtransfer-Service überwiesen.

Auch hier behaupteten die Betrüger, dass die Frau Opfer eines Identitätsdiebstahls sei und nun von Europol gesucht werde. Um ein Strafverfahren und eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sollte sie besagten Betrag als Sicherheitsleistung überweisen. Und das tat sie auch.

Allerdings wurde ihr kurz drauf bewusst, dass sie Betrügern aufgesessen war und informierte die Polizei und ihre Hausbank. Die konnte die Zahlung noch stoppen.