Trickdieb erbeutet in Ehringshausen 450 Euro

EHRINGSHAUSEN - Ein unbekannter Trickdieb hat in Ehringshausen in einem Rewe-Markt in der Kölschhäuserstraße eine Kassiererin so abgelenkt, dass er 450 Euro aus der Kasse erbeuten konnte. Das teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte hat demnach am Dienstag, 26. Juli, gegen 20.20 Uhr eine Orangenlimonade bezahlen wollen. Als die Kassenlade offenstand, habe er die Mitarbeiterin mit der Angabe abgelenkt, er wolle Geld wechseln. Zudem habe er mit seinen Händen über der Kasse herumgefuchtelt - in der dann letztlich das Geld fehlte.

Das sei aber erst aufgefallen, als der Mann das Geschäft schon verlassen hatte. Der Dieb sei zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Er habe Englisch und kaum Deutsch gesprochen. Er habe schwarze, zurück gegelte und gelockte Haare sowie einen Vollbart. Zur Tatzeit habe er ein dunkles T-Shirt und eine dunkle Jacke getragen.

Wer hat den Mann

in der Nähe gesehen?

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Wem ist der Trickdieb in der Kölschhäuser Straße oder am Markt aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.