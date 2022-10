Unbekannte legen bei Ehringshausen Steine auf Bahngleise

Die Bundespolizei war zeitnah vor Ort. Symbolfoto: Bundespolizei

EHRINGSHAUSEN - Bislang Unbekannte haben am Mittwoch, 12. Oktober, bei Ehringshausen Steine auf die Gleise gelegt. Ein IC, der in Richtung Gießen unterwegs war, überfuhr die Steine. Personen wurden nicht verletzt. Schäden am IC müssen noch ermittelt werden.

