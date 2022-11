Unfall Ehringshausen: Zwei Verletze und 15.000 Euro Schaden

Ein Polizeiauto. (© dpa)

Ehringshausen - Zwei verletzte Autofahrer und 15.000 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen, gegen 06:50 Uhr, auf der Landesstraße 3053. Das teilt die Polizeidirektion Lahn-Dill mit.

Ein 42-Jähriger war mit seinem Mitsubishi auf der L3053 aus Richtung Kölschhausen kommend in Richtung Ehringshausen unterwegs. Eine 18-Jährige fuhr mit ihrem weißen Opel Corsa in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung zur Auffahrt A45 ordnete sich die Corsa-Fahrerin auf den Linksabbiegerfahrstreifen ein. Beim Abbiegen übersah sie offenbar den entgegenkommenden weißen Mitsubishi Outlander. Auf der Fahrspur in Richtung Ehringshausen krachten beide Autos ineinander.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge herum, der Opel landete in der Schutzplanke. Rettungskräfte brachten die beiden aus der Gemeinde Ehringshausen stammenden, verletzten Autofahrer in Krankenhäuser. Die Autos haben nur noch Schrottwert.