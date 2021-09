Vereinsgespräch unterm Apfelbaum

Der Naturschutzring will in der Klimakommune Ehringshausen mitreden. Foto: Helmut Weller

EHRINGSHAUSEN - Sonntag wählt Ehringshausen auch den Bürgermeister. Im Vorfeld hatte der Naturschutzring Ehringshausen (NRE) den einzigen Kandidaten, Amtsinhaber Jürgen Mock (SPD), zu einer Diskussionsrunde auf die Streuobstwiese "Am Leimenfresser" in Katzenfurt eingeladen, um seine Vorstellungen zur Ausrichtung des Umwelt- und Naturschutzes in den nächsten Jahren zu erfahren.

Mit dabei waren zum einen Rainer Bell (CDU), Sebastian Koch (SPD), Hans-Jürgen Kunz und Norman Ryzek (FWG) und Berthold Rill (Grüne) sowie Henner Böhm (SPD), Vorsitzender Bau, Umwelt- und Verkehrsausschuss.

Zum anderen NRE-Vorsitzender Helmut Weller, Bettina Haus (Nachhaltigkeits-AG Ernährung/Konsum), Erwin Rau (AG Energie), Horst Zeidl (AG Mobilität), Thomas Groos (Vogel- und Naturschutzgruppe Niederlemp), Torsten Pfeiffer (Obst- und Gartenbauverein Daubhausen) und Peter Pfaff (2. Vorsitzender NRE).

Naturschutzring will eingebunden werden

Groos bemängelte die fehlende Einbindung der aktiven Naturschutzgruppen bei neuen Projekten. Mehr Transparenz wäre für alle gut. Mock versprach in Zukunft vonseiten der Verwaltung besser zu kommunizieren und die Gruppen besser zu unterstützen und einzubinden, wohl wissend, dass deren Naturschutzarbeit großen Wert habe.

Pfeiffer und andere bemängelten die unzureichende Unterstützung aus der Gemeindeverwaltung bei von ihnen angestoßenen Projekten. In dem Zusammenhang votierten sie für die Aufstockung des Stellenplans für eine(n) Umweltberater(in). Zumal Ehringshausen hessische Klimakommune sei. Rill kündigte einen Antrag an die Gemeindevertretung für eine Stelle im Umwelt- und Naturschutz mit Schwerpunkt Klimaschutz an. Weller meinte, dass auch die von NRE und den anderen Gruppen geleistete Organisationsarbeit eigentlich Aufgabe der Kommune sei; ein weiteres Argument für eine spezielle Stelle.

Wird die eine oder andere gute Idee nicht umgesetzt?

Böhm meinte, dass gut ausformulierte Anträge an die Gemeinde direkt vom Ausschuss aufgegriffen werden könnten.

Zum Thema der schwerfälligen bis fehlenden Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen, auch im Zusammenhang nicht erfolgter Kompensationsmaßnahmen aus alten Bebauungsplänen, gab Mock zu erkennen, dass er sich mehr Hilfe "von außen" vorstellen könne, sofern sie finanzierbar und nicht vom Bauhof der Gemeinde zu leisten sei.

Haus regte an, dass beim Öffnen der Gemeinde-Homepage direkt eine Rubrik "Klimakommune/ Umweltschutz" erscheint. In dieser könnten auch alle sonstigen Leistungen im Umwelt- und Naturschutz, vor allem der Gemeinde, untergebracht werden: Ansprechpartner, Wertstoffhof, Energieförderprogramme.

Tenor war am Ende, dass solche Diskussionsrunden öfter stattfinden sollen.