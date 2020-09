Verletzte in Lebensgefahr: Pkw überfährt Fahrradfahrerin

Symbolbild. Archivfoto: Tim Müller-Zitzke/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN - Eine Radfahrerin ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall nahe Ehringshausen lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau war laut Polizei um kurz nach 16 Uhr auf ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg von Katzenfurt kommend in Richtung Ehringshausen unterwegs. Als sie am Ende des Wegs die Bundesstraße 277 überqueren wollte, übersah sie wohl das herannahende Fahrzeug hinter ihr - es kam zum Zusammenstoß.

Die Radlerin erlitt bei dem Unfall nach ersten Informationen lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus.

Die Straße ist aktuell zwischen den Einmündungen zu den Ehringshäuser Ortsteilen Dillheim und Ehringshausen in beide Richtungen gesperrt. Ein Sachverständiger untersucht die Unfallstelle.

Weitere Informationen folgen.