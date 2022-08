Viel Alkohol im Blut: Ehringshäuserin fährt gegen eine Laterne

Symbolfoto: VRM

SINN/EHRINGSHAUSEN - "Fahrübungen entlarven Promillefahrerin": So vermeldet es Dillenburgs Polizeisprecher Guido Rehr.

Zeugen hatten die Herborner Polizei am Mittwochabend angerufen, weil sie eine Frau beobachtet hatten, die in einem Ford Fiesta in Sinn auf dem Edeka-Parkplatz offensichtlich Fahrübungen abhielt. Dabei brachte sie auch die Reifen ihres Autos zum Quietschen. Letztlich verlor die Fahrerin die Kontrolle über den Wagen, und der Ford krachte gegen einen Laternenmast.

Der Alkoholschnelltest der 21 Jahre alten Ehringshäuserin brachte es auf 2,57 Promille. Sie musste mit zur Wache, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe abnahm und die Polizei ihren Führerschein kassierte. Anschließend durfte die Frau die Wache wieder verlassen. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.