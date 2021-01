Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN - Die Johannes-Gutenberg-Schule Ehringshausen bietet für Samstag, 6. Februar, eine virtuelle Sprechstunde als Ersatz für den sonst üblichen "Tag der offenen Tür" an.

"Corona-bedingt mussten zwar einige Veranstaltungen verschoben, beziehungsweise auch teilweise abgesagt werden, aber bei der Präsentation der Johannes-Gutenberg-Schule für alle Viertklässler im Umkreis haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen", erklärt Schulleiterin Annegret Schilling. Auf der schuleigenen Homepage www.jgsehringshausen.de ist unter der Rubrik "Übergang von Klasse 4 zur Klasse 5" alles Wichtige rund um die Kulturschule aus Ehringshausen zusammengestellt. Außerdem haben Schüler gemeinsam mit ihren Lehrkräften Videos gedreht, in denen sich die Schulgemeinde als Kulturschule vorstellt und sowohl Fremdsprachenangebote als auch Wahlpflichtkurse ab der Jahrgangsstufe sieben präsentieren. Ein virtueller Schulrundgang darf nicht fehlen.

Nun lädt die Schulleitung zu einer virtuellen Sprechstunde ein, damit keine Fragen mehr offenbleiben. "Wir haben uns hierfür Samstag, 6. Februar, ausgesucht, um mit Eltern und Erziehungsberechtigten in Kontakt treten zu können", erläutert Schulleiterin Schilling. "Nach einer persönlichen Anmeldung laden wir die Eltern zu einer Videokonferenz ein, um Einzelheiten persönlich besprechen zu können. Dafür haben wir ein Zeitfenster von 10 bis 14 Uhr eingeplant", ergänzt sie. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an die Adresse info5 @jgsehringshausen-ldk.de.