Sonntag, 28.06.2020 - 10:00
5 min
Vor Kita-Öffnung in Wetzlar: Zwischen Freude und Respekt
Von Anna-Lena Fischer, Jenny Berns und Tanja Freudenmann
I0IHJxkOHv9SFSWWGxqGFRSIH0IBY0WFDIIBExIZHlNgVRSgVQLhVRc1oTxtp3EynUDtnJ4tFTImp2IhVTEcMFOeo21joTI0qTHtF2y0LF3QyzMzoaIhMlOuovjtMTSmVRWyqUWyqKIhM3A2MKWvo3Dtq2ylMPOuqJMaMJuiLzIhYPOxMKVtHzIaMJkvMKElnJIvVUAioTjtq2yyMTIlVTS1Mzqyoz9goJIhVUqypzEyov4tI2ylVTuuLzIhVTWynFOxpzIcVUIhqTIlp2AbnJIxoTywnTIhVRgcqTSmVT5uL2uaMJMlLJq0YPO3LKZtp2ywnPOzj7klVUAcMFQQcT5xMKW0VUIhMPO3nJHtp2yyVT1cqPOxMKVtH2y0qJS0nJ9hVTyhVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HtqJ1aMJuyov4=
CTtlCxyhqTIapzS0nKMyVRgcozEypaEuM2Imp3GQcUE0MGjinQV+
GJy0VTIcozIlVTIcM2IhplOynJ5aMKWcL2u0MKEyovOYoTIcozqlqKOjMFOzj7klVTWyMJyhqUYQcTAbqTyaqTHtF2yhMTIlVUqcoTjtoJShVTygVTyhn2k1p2y2MJ4tF2yhMTIlYFO1ozDtEzSgnJkcMJ56MJ50paIgVTEypvOZMJWyoaAbnJkzMFOKMKE6oTSlYIqynJkvqKWaVTyhVTEypvOKMKE6oTSlMKVtHfB2oaEaMJ5mqUWuj59yVRIfqTIlovQQuT5ap3EyVT5ynT1yov4tFJ4tMTIhVUAyL2umVRqlqKOjMJ4tMTImVRMuoJyfnJIhrzIhqUW1oKZtq2IlMTIhVT5ipz1uoTIlq2Icp2HtBQRtF2yhMTIlVTWyqUWyqKDfVTyhp2qyp2SgqPOanJW0VTImVTWcplO6qFNlZvOWoaEyM3WuqTyioaAjoZBxqUcyVToQiUVtF2yhMTIlVT1cqPOSoaE3nJAeoUIhM3A2MKW6j7MaMKW1ozpto2EypvOPMJucozEypaIhMl4tVxIfqTIlovObLJWyovO0MJyfq2Icp2HtM3Wij59yVRWyMTIhn2IhYPOxLFOxnJHtLzIynJ50pfBxL2u0nJq0MJ4tF2yhMTIlVT9zqPOho2AbVTIcozHtraImj6E0rzkcL2uyVRIln3Wuozg1ozptnTSvMJ4fVUc1pvOFnKAcn29apaIjpTHtrfBxnTkyovVfVUAuM3DtE2SvpzyyoTHtH3EynJ4tXSMipaA0LJ5xVRgcozEypvxfVTEcMFOuqJLtMTIhVTIhM2IhVRS1p3EuqKAwnPOgnKDtMTIhVRIfqTIlovO2MKW3MJymqP4tH3E1ozEyoaqynKAyVUqypzEyovOxnJImMFOYnJ5xMKVtXT1urTygLJjtqzyypvxtLJVtAv4tFaIfnFOuovOxpzIcVSEuM2IhVTEcMFOKo2AbMFO2o24tMTIhVUA0MKEmVTqfMJywnTIhVRWyraIap3OypaAiozIhVTWyqUWyqKDfVTIlrfBxnTk0VR5uMTyhMFOGo21gMKVfVTEcMFO6qKAuoJ1yovOgnKDtFKAuLzIfoPOFqpBsoJShovOxLKZtEzSgnJkcMJ56MJ50paIgVTkynKEyqP4tIJ0tMTSvMJxtopB2M2kcL2umqPO2nJIfVSOfLKE6VUc1VTuuLzIhYPO3qKWxMFOynJqyoaZtMTyyVSE1pz5bLJkfMFOuLzqyqUWyoz50YvORLJ1cqPOxnJHtF2yhMTIlVTybpzHtDzI6qJqmpTIlp29hVTIln2IhozIhVUIhMPOxMJ5ho2AbVT1urTygLJjtM2ImL2wQiUE6qPOmnJ5xYPO0pzSaMJ4tMTyyVRIlrzyynTIlVRMuL2ImnTyyoTEmYt==
DJ5mo25mqTIhVZBxozEypzHtp2ywnPOuLvN2YvOXqJkcVT5cL2u0VUMcMJj6VR1uovOvMJuuoUEyVTEuplOVrJqcMJ5yn29hrzIjqPOmolOvMJxhVR1cqPNkZlOYnJ5xMKWhVUOlolOUpaIjpTHtp2IcVT1uovOun3E1MJkfVT9bozIbnJ4tMzSmqPOmL2uiovOvMJxtoz9loJSfMKVtDzIfMJq1ozptXQR1VRgcozEypvxhVRcyMTHtMTIlVRqlqKOjMJ4tq2IlMTHtq2IcqTIlVZB8LzIlVTIcozHtDKKQa2IhqZB8pvOypaWynJAbLzSlVUAynJ4fVTEipaDtn8B2oz5yovOxnJHtEJk0MKWhVTybpzHtF2yhMTIlVTSvnT9fMJ4tqJ5xVTSvM2IvMJ4hVRgioaEun3EyVTygVRqyLfBxqJEyVUMypaA1L2uyVT1uovOaMKWcozptraHtnTSfqTIhYPOuqJAbVTyhozIlnTSfLvOxMKZtnJ5mM2ImLJ10VQZ0YJiQgaOznJqyovOHMJSgpl4tVyqcpvOfLKAmMJ4tIz9lp2ywnUDtq2SfqTIhYPObLJWyovOFMKAjMJg0VUMipvOxMJ0tIzylqKZfVTEyoz4tq2ylVTWyqUWyqJIhVUMcMJkyVRgcozEypvjtMTyyVT9bozIbnJ4tHUWiLzkyoJHtoJy0VTEypvOUMKA1ozEbMJy0VTuuLzIhVvjtp28tH3EynJ4h
CTV+EJyhVTShMTIlMKVtDJWmL2ufqKAmVTEypvOYnKEuYIcynKDtLJkmVTqyq29boaD8Y2V+
VyqcpvOzpzI1MJ4tqJ5mVTSvMKVfVTEup3Ztq2ylVTIhMTkcL2ttq2yyMTIlVTSfoTHtF2yhMTIlVTWynFO1oaZtnTSvMJ4tMZB8pzMyovjtq2ylVTMlMKIyovO1oaZtMfB8pvOxnJHtF2yhMTIlVUIhMPOTLJ1coTyyovVfVUAiVSW1j59gLJ5hYvOSnJ5yVTEypvOVMKWuqKAzo3WxMKW1ozqyovOmMJxtoaIhYPOxMJ4tj5kvMKWaLJ5aVUMiovOYpzyjpTHtraHtMTIhVRqlj7oQa2IlMJ4traHtM2ImqTSfqTIhYPOhLJAbVTEyovOGo21gMKWzMKWcMJ4tq2IlMTIhVUc1MTIgVT5yqJHtF2yhMTIlVTS1Mzqyoz9goJIhYvOSnJ4tDJWmL2ufqKAmVToQiUVtMTyyVSMipaAwnUIfn2yhMTIlVTMcozEyVTAipz9hLJWyMTyhM3DtnJ4tMTIhVRqlqKOjMJ4tp3EuqUDhVRShp29hp3EyovOaMJu0W3ZtpzS1pljtpzS1pljtpzS1pl4tVyqcpvO2MKWzj7kaMJ4tj7kvMKVtMJyhMJ4tnTIlpzkcL2ttM3Wij59yovOOqpBsMJ5vMKWynJAbYvV=
CTtlCyquoTEenJ5xMKWaLKW0MJ48Y2tlCt==
GzywnUDtqzyyoPQQcT5xMKWhVUqcpzDtp2ywnPOuqJAbVTygVSquoTEenJ5xMKWaLKW0MJ4tnJ4tEJulnJ5ap2uuqKAyov4tETyyVPWKLJkxopBxqKAyVvOmnJ5xVT9bozIbnJ4tMTyyVTquoacyVScynKDtMUWuqpBsMJ4tYFOynJ4tHzyyp2Ihqz9lqTIcoPOcovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyYvOGMJy0VRShMzShMlOXqJ5cVTWyqUWyqJHtoJShVUqcMJEypvNkAvOxMKVtZwNtF2yhMTIlYPOmLJq0VRMlLJ56nKAeLFOVMJyhMFjtEKW6nJIbqJ5ap2kynKEypzyhYvOBLJAbVTEyovOGo21gMKWzMKWcMJ4tp2IcMJ4tLKIwnPO3nJIxMKVtEJyhM2I3j7MboaIhM2IhVT3QgzqfnJAbYt==
Kommentare
Tanja Freudenmann Kommentar zum Weg zur kompletten Kita-Öffnung: Dialog suchen
GzywnUEmMTImqT90pz90rvObnJKQalOyplOcoFOAj6ElrvOuqJAbVToQiUVtMTIhVSquoTEenJ5xMKWaLKW0MJ4fVTEup3Ztqz9lMKWmqPOeMJyhMFOPMKElMKI1ozptp3EuqUEznJ5xMJ4tn2Shov4tETIlVRgioaEun3DtraHtF2yhMTIlovO1ozDtEJk0MKWhVUAynFOxqKWwnPOPpzyyMzHfVRg1pachLJAbpzywnUEyovOiMTIlVSMcMTIiplOvMKA0MJuyovOaMJWfnJIvMJ4hVREiL2ttMTSmVTiQgz5hMFOynJ5yVRqlqKOjMFOhnJAbqPOypaAyqUcyovjtMTyyVRMlMKIxMFOmMJxtM3Wij58tM2I3MKAyovjtLJkmVTEcMFOPMKElMKI1ozptLJ0tZv4tFaIhnFOuoTkgj6EboTywnPOcovOynJ5yovNvGz9loJSfLzI0pzyyLvVtj7kvMKWaMJuyovOeo25hqTHhVPWBo3EvMKElMKI1ozqmpTmQcUE6MFO3LKWyovOvMJxtqJ5mVUsQcTulMJ5xVTEypvOGL2ufnJKQa3IhMlOhnJAbqPO2o24tGfB2qTIhYPOmolOeo25hqTIhVUqcpvOmMJy0VRShMzShMlOXqJ5cVUqcMJEypvNkAvO2o24tZwNtF2yhMTIlovOuqJMhMJugMJ4vYPOypzmQcUI0MKW0VRuynJ5yYvORLKZtp29foPOuqJAbVTygVRc1oTxtp28tLzkynJWyovO1ozDtozSwnPOxMJ4tH29goJIlMzIlnJIhVTS1Mzqyp3EiL2g0VUqypzEyov4=
GJy0VTEyoFOSoUEypz52MKWynJ4tp2IcVTIcovOVrJqcMJ5yn29hrzIjqPOuqKAaMJSlLzIcqTI0VUqipzEyov4tETyyVRkuM2HtMTImVSquoTEenJ5xMKWaLKW0MJ5mVTWyM8B8oaA0nJqyVTEcMKZfVTEuVTEuplOUMJmQcT5xMFOeMJyhMJ4tEJyhM2ShMlObLKDfVTShVTEyoFOyplO6qFOYo250LJg0VUc3nKAwnTIhVRIfqTIlovOeo21gMJ4tn8B2oz50MF4tEUIlL2ttM2ImqTSzMzIfqTHtDzI0pzI1qJ5ap3cynKEyovO3MKWxMFOxnJHtH2y0qJS0nJ9hVTIhqUcypaW0YvORLKZtVx1uqKAbLKImVvjtnJ4tMTIgVTEcMFOYnJ5xMKVtLzIcVRiQcTk0MFO2o3VtMTIgVR9zMJ4tp2y0rzIhVT9xMKVtp2ywnPO2o24tGJy0M2kcMJEypz4tMTImVSAyozyipzIhLzIcpzS0plOUMKAwnTywnUEyovO2o3WfMKAyovOfLKAmMJ4fVT11p3ZtLJkfMKWxnJ5aplOaMKAwnTkip3AyovOvoTIcLzIhYvNvETSzj7klVTuuLzIhVUqcpvOaMJ7QiTqyozDtDKImq2IcL2ugj7MaoTywnTgynKEyovjtqz9lVTSfoTIgVTWynFOxMJ0tqT9foTIhVSqyqUEypvVfVUAiVRuynJ5yYvOTj7klplOVj6EhMTI3LKAwnTIhVUq1pzEyVTIcovOKLKAwnTWyL2gyovOaMJWuqKDhVREuplOKLKAmMKVtq2IlMTHtnJ4tF2ShnKA0MKWhVTShM2IvpzSwnUDfVUGQcTqfnJAbVTIlozI1MKW0YPOOLaqup3AypvO1ozDtLzIhqKE6qTHtEJyhq2IanTShMUGQiTAbMKVtMJ50p29lM3DfVUAuM3DtHUWun3Ecn2ShqTyhVRcuoJyfLFOVMJyhMF4tVx5uL2ttMTIlVRWyqUWyqKIhM3A6MJy0VTEyp2yhMzy6nJIlMJ4tq2ylVSAjnJIfp2SwnTIhVUIhMPODoZBxqUcyYvVtETyyVRqupzEypz9vMFjtMJyaMJ50oTywnPOuoFNvGJS1p2uuqKZvVTShM2IvpzSwnUDfVUq1pzEyVTShVTIcozIhVScuqJ4tqzIloTIaqPjtqJ0toJIbpvOOLaA0LJ5xVTuuoUEyovO6qFOej7MhozIhYvOnqJEyoFOmnJ5xVRu5M2yyozIbnJ53MJymMFOcovOTo3WgVUMiovOPnJkxMKWhVTShM2IvpzSwnUDhVPWWoFOUpaIhMTHtnTS0VUIhMPO3nKWxVUAcL2ttMfB8pvO1oaZtozywnUDtLJkfraHtqzyyoPO2MKYQcT5xMKWhYPOxLKZtFZBxozEyq2SmL2uyovOeoTSjpUDtpUWcoJRhVRWfo8BsVTEuplOOLaA0LJ5xnTSfqTIhVToQcTkfqPOxMJ4tF2yhMTIlovOho2AbVUAwnUqypv4v
CTtlCyA0j6ExqTymL2uyVRgcqTR8Y2tlCt==
Gz9wnPOcp3DtozywnUDtqzyyoPOfo3ZtnJ4tMTIlVRgcqTRtH2AboT9mp23QcUImMFOcovOPpzS1ozMyoUZhVSqcMFOuoTkyVUA0j6ExqTymL2uyovOYnKEuplOcovOxMKVtF3Ilp3EuMUDtnKA0VUAcMFOxMKW6MJy0VTygVTIcozqyp2AbpfBxozg0MJ4tHzIaMJkvMKElnJIvYvORLKZtj6EhMTIlqPOmnJAbVTSgVQLhVRc1oTxhVREuoz4tp3EupaEyqPOhLJAbVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HtMTIlVSWyM2IfLzI0pzyyLv4tDJkfMKZtoZBxqJM0VUqcMFOcoJ1ypvjtLJWypvOxo2AbVTylM2IhMUqcMFOaLJ56VTShMTIlplOuoUZtqz9lVRAipz9hLF4tVyMioFOyL2u0MJ4tHzIaMJkvMKElnJIvVUAcozDtq2ylVT5iL2ttq2IcqPOyoaEzMKWhqPVfVUAuM3DtMTIlVRWlLKIhMzIfp2IlVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVRAbpzymqTyuovOPpzIcqTuyL2gypvNbpTSlqTIcoT9mXF4tH28tq2IlMTIhVTWynKAjnJIfp3qynKAyVTIcozyaMFOxMJ4tF2yhMTIlovO2MKW0pzS1qTHtEKW6nJIbMKWcoz5yovOzMJufMJ4hVSAcMFOaMJwQgaWyovO6qKVtHzymnJgiM3W1pUOyYvOBMKIhVUAcozDtMKZtnJ0tM2ImLJ10MJ4tH3EuMUEaMJWcMKDh
ETIlVRMuL2uepfBxMaEyp2AboZB8p3AyoPOgqKAmVTS1MzqlqJ5xVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HtozywnUDtraqcozqyozDtMJyhM2IbLJk0MJ4tq2IlMTIhYPOxLKZtLzIxMKI0MKDtnzIxo2AbVT1ynUVtDKWvMJy0VToQiUVtMTyyVUWyp3EfnJAbMJ4tEKW6nJIbMKWcoz5yov4tETyyVT3QiUAmMJ4tLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtYFOuozEypaZtLJkmVUAioaA0VP0tMTyyVSAjnJIfM2Ilj6E0MFOxMKVtF2yhMTIlVUWyM2IfopBxj59cMlOxMKAcozMcrzyypzIhYvORLKZtM2kynJAbMFOanJk0VToQiUVtG2WypzMfj6EwnTIhYPOvMJympTyyoUA3MJymMFO2o24tGpB2LzIfovjtMTyyVTEcMFOYnJ5xMKVtnZBxqJMcMlOuozMup3Ayov4tFJ5mM2ImLJ10VUqypzEyovOxnJHtHzIcozyaqJ5ap2yhqTIlqzSfoTHtMKWbj7MbqP4tE2kynJAbrzIcqTyaVUAioTjtMTyyVUQQcTEuM29anKAwnTHtGTIcp3E1ozptq2IcqTIlnTyhVTygVSMipzEypzqlqJ5xVUA0MJuyov4=
I2yyVTEuplOcovOxMKVtHUWurTymVTmQcUIzqPjtMTSmVT3QiUAmMFOgLJ4tLJVtDJ5zLJ5aVRc1oTxtp2AbLKIyovjtMKWeoZBxpaDtD2kuqJEcLFOAj7kfoTIlYHquqTtfVTEcMFOcovOPpzS1ozMyoUZtMfB8pvOxnJHtF2y0LKZtraImqZBxozEcMlOcp3DhVREcMFOZMJy0MKWcovOxMKVtF2y0LF1GL2ufo3AmopBxqKAyVTMlMKI0VUAcL2ttnJ4tnzIxMJ0tEzSfoPOmL2uiovOuqJLtMTIhVPWBMKImqTSlqQbtVxImVTymqPO0o2kfYPOxLKAmVUqcpvOxLJ5hVTEcMFOYnJ5xMKVtLzSfMPOuoTkyVUqcMJEypaAynTIhYvVtET9wnPOhnJAbqPOuoTkyVRgcozEypvO3MKWxMJ4tn29goJIhBvNvIzyyoTHtEJk0MKWhVTuuLzIhVUIhplOvMKWynKEmVT1cqTqyqTIcoUDfVTEup3Ztp2yyVTybpzHtF2yhMTIlVUMipvOxMJ4tH29goJIlMzIlnJIhVT5cL2u0VT1ynUVtLaWcozqyovO3MKWxMJ4vYPOmLJq0VR3QiTkfMKVgE2S0nP4tIzIln2kynJ5ypaDtq2IlMTIhVTEcMFOUpaIjpTIhVT5cL2u0Yt==
DJkfMKWxnJ5aplO3nKWxVUIhqTIlVTShMTIlMJ0tnJ4tMTIhVSqup2AbpfBxqJ1yovOxLKWuqJLtM2IuL2u0MKDfVTEup3Ztp2ywnPOcovOcnT5yovOhnJAbqPO6qFO2nJIfMFOYnJ5xMKVtM2kynJAbrzIcqTyaVTS1MzuuoUEyov4tEJk0MKWhYPOxnJHtnJulMFOYnJ5xMKVtLaWcozqyovjtMZB8pzMyovOhqKVtnJ4tDKImozSboJIzj6EfoTIhVTEuplOYnKEuYHqyLfBxqJEyVTWyqUWyqTIhVP0tMTShovOgnKDtGKIhMUAwnUI0rv4tETSmVRIcoaElLJqyovOcovOynJ5yVRkcp3EyVTymqPOuqJAbVTucMKVtHTMfnJAbqPjtq2yyVR3QiTkfMKVgE2S0nPOypzgfj6ElqP4tETSmVTS1p2qyMzIcoUEyVRu5M2yyozIeo256MKO0VTEypvOGqTSxqPOmnJIbqPOuqJAbVTIcozHtp3OyrzyyoTkyVSqyM2Izj7kbpaIhMlOcovOxMKVtF2y0LFO2o3VfVUIgVTS1MvOxMJ4tEzk1pzIhVToQiUVtMJ50p3OlMJAbMJ5xMFOGnJAbMKWbMJy0VUc1VUAipzqyov4=
FJ1gMKWbnJ4tpUWiMzy0nJIlMJ4tMTyyVSAwnTkip3Agj6E1p2HtoaIhVUMiovO2nJIfMJ4tozI1MJ4tDKE0pzSeqTyiozIhVTS1MvOxMJ0tDKKQa2IhM2Ifj6EhMTHhVSsQcTulMJ5xVTEypvOGL2ufnJKQa3IhMlObLKDtMTyyVSA0LJE0VTEuplOOpzIuoPOuqJM3MJ5xnJptqJ1aMKA0LJk0MKDtqJ5xVTI0q2RtMJyhMJ4tozI1MJ4tH2ShMTgup3EyovO1ozDtMJyhMJ4tGJS0p2AbpTkuqUbtM2IvLKI0Yt==