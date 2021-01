Votum gegen höhere Grundsteuer

In einer Sitzungsunterbrechung versuchen die Gemeindevertreter, sich auf einen Grundsteuersatz zu einigen. Foto: Gert Heiland

EHRINGSHAUSEN - Der Haushalt 2021 - Volumen 19,9 Millionen Euro - schließt mit einem Überschuss von 120 000 Euro ab. Zumindest war das so bis Donnerstagabend. Denn nach der Gemeindevertretersitzung in der Volkshalle war aus dem Plus ein Minus von 202 000 Euro geworden, für das nun die Rücklagen angeknabbert werden müssen.

Und das kam so: Vor einem Jahr hatte die Gemeindevertretung die Straßenbeiträge abgeschafft. Das Votum fiel mit den Stimmen von SPD, FWG und Grünen gegen CDU und bei zwei Enthaltungen bei FWG und SPD. Nur: Wer zahlt, wenn nicht die Anlieger? Die Lösung: Um die Finanzlücke auszugleichen, muss die Grundsteuer für alle steigen - maßvoll, so der Tenor der Mehrheit damals.

Aber was ist maßvoll? Diese Frage hätte beinahe dazu geführt, dass der Haushalt 2021 nicht, wie dann doch geschehen, einstimmig verabschiedet worden wäre. Standen doch gleich drei Anträge zur Abstimmung, um wie viel die Grundsteuer B steigen sollte. In den Ausschüssen hatte sich zuvor für keinen der drei Vorschläge eine Mehrheit gefunden. Ein schlechtes Omen.

Im Raum stand der Vorschlag des Gemeindevorstandes, die Grundsteuer von 420 auf 536 Prozent zu erhöhen. Die krumme Zahl hängt damit zusammen, dass so 310 000 Euro mehr hereinkämen, die Summe, die die für 2021 geplante Sanierung von Borngraben und Austraße in der Kerngemeinde kosten soll.

Die Grünen schlugen vor, den Satz bei 420 Prozent zu belassen, was auch bei der CDU auf Zustimmung stieß. Und beide Fraktionen kündigten an, den Haushalt abzulehnen, sollte ihr Vorschlag keine Mehrheit finden.

Sebastian Koch (SPD) wertete den Vorschlag des Gemeindevorstandes als nicht moderat und warb für den der SPD von 450 Prozent. Die FWG wiederum fand angesichts der Kosten für die Straßensanierung 500 Prozent in Ordnung, was für jeden Hausbesitzer 56 Euro mehr im Jahr heißen würde, erklärte Hans-Jürgen Kunz, 536 Prozent seien aber zu viel.

KEIN LAND FÜR DEN BUND Die Gemeindevertretung hat den Verkauf von Land an den Bund für den Ersatzneubau der Lemptalbrücke der A 45 einstimmig abgelehnt. Dieser Punkt war in der Dezembersitzung abgesetzt worden. Mit dem Nein will man ein Zeichen setzen, so Bürgermeister Jürgen Mock( SPD), und zwar für den Erhalt der sogenannten Müllabfahrt bei Aßlar. Sollte sie, wie vorgesehen, geschlossen werden, würden täglich etwa 200 Lkw durch die Lempdörfer rollen, befürchtet Burkhard Herbel (CDU), Ortsvorsteher von Breitenbach. Die Anfahrt müsse offen bleiben, bis die Deponie geschlossen werde.

Tobias Bell (CDU) erinnerte, dass allen klar gewesen sei, dass nach der Abschaffung der Straßenbeiträge die Grundsteuer steigt. Die genannten 536 Prozent reichten für die dieses Jahr anstehenden kleineren Maßnahmen, bei größeren Straßenprojekten werde die Steuer künftig weiter steigen, befürchtete er.

Grundsteuer ist ein Mittel, wenn die Mittel fehlen

Berthold Rill (Grüne) fand 536 Prozent kontraproduktiv, die Gemeinde habe Geld gespart. In der Pandemie, mit Arbeitsplatzverlusten und Kurzarbeit, sei es das Gebot der Stunde, die Grundsteuer in diesem Jahr nicht zu erhöhen, sondern bei 420 Prozent zu belassen. Er unterstrich aber, dass die Grundsteuer nicht ewig mit 420 Prozent festgeschrieben werden könne, aber 2021 sei eben "ein schwieriges Jahr".

Timo Gröf (FWG) meinte, es gehe den Ehringshäusern wirtschaftlich nicht so schlecht, als dass sie 500 Prozent nicht verkraften könnten.

David Rauber (SPD) sagte, die Erhöhung auf 450 Prozent helfe der Gemeinde und belaste die Bürger wenig. Das könne sich Ehringshausen zumindest ein Jahr lang leisten.

Erhard Henrich, SPD-Urgestein, erinnerte daran, dass die Grundsteuer "ein Mittel ist, wenn Mittel fehlen." Das Geld werde ja nicht aus dem Fenster geworfen, sondern helfe, Ehringshausen weiter voranzubringen. Und er appellierte: "Bleibt euch einig."

Das zu erreichen, war Ziel einer Sitzungsunterbrechung.

Danach stieg zuerst Bürgermeister Jürgen Mock (SPD) in die Bütt'. Der Vorschlag des Gemeindevorstandes sei in den Etat eingearbeitet worden, als noch nicht klar war, dass nicht alle Straßen auch in diesem Jahr saniert würden. Daher seien aktuell 450 Prozent ausreichend.

Diese plötzliche Wendung des Bürgermeisters stieß bei Bell, Gröf und Rill auf heftige Kritik; zumal die Berechnungen dazu den Fraktionen auch nicht bekannt seien.

Sebastian Koch verkündete dann, dass in der Unterbrechung kein Kompromiss erzielt wurde. Daher wolle die SPD als "Stimme der Vernunft" - eine Bezeichnung, die nicht allen gefiel - auf die anderen zugehen und nun ebenfalls für die Beibehaltung der 420 Prozent votieren.

Damit klaffte besagtes Loch im Etat, das dank der Rücklagen gestopft werden kann. Am Ende passierte der Haushalt samt Investitionsprogramm einstimmig (Bericht folgt).