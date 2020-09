"Wandel jetzt!" in Ehringshausen

Dieses Breitblättrige Knabenkraut wächst auf einer Wiese der Gemeinde, die ein NRE-Mitglied - die Vogel- undNaturschutzfreunde Kölschhausen - betreut. Foto: Helmut Weller

Ehringshausen. Der Naturschutzring Ehringshausen (NRE) hat sich in einem Offenen Brief an alle Ehringshäuser, aber besonders an die politischen Entscheidungsträger in der Gemeinde gewandt; auch an jene, die zur Kommunalwahl im März antreten. Sein Appell: "Wandel jetzt", und zwar hin zu mehr Umwelt- und Naturschutz.

Wesentlicher Anlass ist es, künftige Entscheidungsträger auf die "dramatischen Veränderungen unserer Umwelt in der Folge des Klimawandels und des anhaltenden Artensterbens" hinzuweisen.

Nicht nur die Politik sei gefragt, jeder müsse sein Verhalten ändern, weshalb sich der Brief auch an die Allgemeinheit richtet. Er enthält Wünsche und Forderungen (an die Kommunalpolitik).

Dramatische Veränderungen durch den Klimawandel

Stärkeres Engagement der Kommune für mehr Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen (umweltfreundliche Energiekonzepte bei Ausweisung neuer Baugebiete, Verbesserung Radwegesituation, verstärkte Aufklärung zu umweltverbessertem Verhalten).

Wassermanagement, etwa durch Aktivierung von Grundwasserreserven (und Nutzung von Stollenwasser) um besser auf Dürren und zu befürchtende Trinkwassernotstände vorbereitet zu sein.

Nutzung öffentlicher Fördergelder für nachhaltige Projekte, kurzfristiger Beschluss, dass Ehringshausen Klimakommune wird, Neubesetzung der Stelle des Umweltberaters.

Verstärkte Förderung regionaler Produkte, bevorzugt aus biologischem Anbau, zur Stützung der heimischen Landwirtschaft allgemein und des Biolandbaus im Besonderen.

Engagement der Gemeinde, Bürger in Prozesse des Natur- und Umweltschutzes einzubinden, etwa Vergabe von Obst von gemeindeeigenen Bäumen, Patenschaften für Bäume und Obstwiesen, Pflege von Grünstreifen.

NATURSCHUTZRING EHRINGSHAUSEN Der Naturschutzring Ehringshausen (NRE), 1987 gegründet, bündelt die Interessen der naturnahen Vereine in Ehringshausen. Er ist regional im Natur- und Umweltschutz in der Gemeinde Ehringshausen aktiv, wobei auch überregionale Entwicklungen die Arbeit beeinflussen. Eine satzungsgemäße Festlegung sieht den umfassenden Schutz der Tier- und Pflanzenwelt vor, vor allem durch Erhaltung, Wiederherstellung und Neuanlage naturnaher Lebensräume. Ein Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Landschaftspflege, ein weiterer die Kinder- und Jugendgruppe "Die Wiesel". Der Naturschutzring hat derzeit 135 MitgliederInfo: http://naturschutzring.org/

Weiterführung "Runder Tisch - Mehr Vielfalt für Ehringshausen draußen" unter Regie der Gemeinde. Starkes Einbinden der Landwirtschaft in entsprechende Vorgänge.

Kein neues Baugebiet mehr vor der Aufarbeitung/Umsetzung aller "Altlasten" bezüglich nicht ausreichend umgesetzter Ausgleichs- und Ökopunktemaßnahmen in der Gemeinde.

Intensive Förderung von Lückenbebauung und Beseitigung von Leerständen vor Erschließung von Baugebieten.

Naturschutzgerechte Pflege der gemeindeeigenen Grundstücke und Biotope, Einführung einer Feldwegesatzung.

Konsequente Verfolgung der Missachtung von Ver- und Geboten wie Leinenpflicht für Hunde in Brut und Setzzeiten, Verfolgung illegaler Ablagerungen und Eingriffe im Außenbereich, unerlaubte Wasserentnahme aus Bächen, etwa durch Verpflichtung eines Ordnungspolizisten, auch zusammen mit einer Nachbarkommune.

Naturgemäße Waldwirtschaft, Ausrichtung auf Natur- und Umweltschutzfunktion der Wälder, Zurückstellung wirtschaftlicher Interessen.

Aufgabe der Teichkläranlage Kölschhausen wegen Nichterfüllung der gesetzmäßig notwendigen Reinigungsfunktion, Umwandlung in eine Naturteichanlage oder Komplettaufgabe, um dem Lempbach wieder mehr Wasser zu überlassen. Zudem Klärung des Trockenfallens des Lempbachs im Sommer.

Starke Förderung und Umsetzung von Entsiegelungsmaßnahmen im Gemeindegebiet sowie fachgerechte Umwandlung von bislang pflegeintensiven kommunalen Rasenflächen in pflegeleichte und naturfördernde Grünflächen.