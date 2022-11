Wehr will einsatzbereit sein ohne Strom und Gas

Führungskräfte der Feuerwehr Ehringshausen besprechen in einer Klausurtagung Maßnahmen im Falle eines längeren Stromausfalls und Gasmangel. (© Timo Gröf)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN-KATZENFURT - Die Einsatzbereitschaft bei Stromausfall und Gasmangel hat im Mittelpunkt einer Klausurtagung der Feuerwehr Ehringshausen gestanden.

Gemeindebrandinspektor Heiko Emmelius und sein Stellvertreter Steffen Zell hatten die Wehrführungen und weitere Führungskräfte aus den Bereichen Atemschutz, Brandschutzerziehung sowie Kinder- und Jugendfeuerwehr zur Klausurtagung nach Katzenfurt eingeladen. Mit dabei waren auch Bürgermeister Jürgen Mock (SPD) als oberster Dienstherr der Feuerwehr und Kerstin Gierhardt von der Verwaltung.

Zusammen mit der Stadt Konzepte erarbeiten

In Arbeitsgruppen haben die Beteiligten die Frage diskutiert, mit welchen Vorkehrungen die Feuerwehr sich auf einen Notstand vorbereiten kann. Seien es die Bevorratung von Lebensmitteln für die Einsatzkräfte, die Lagerung von ausreichend Kraftstoffen für Fahrzeuge und Gerätschaften, der Aufbau von Kommunikationsverbindungen oder die Notstromversorgung relevanter Einrichtungen.

All das erfordert eine entsprechende Planung, bei der die Gemeinde Ehringshausen noch am Anfang steht. Nicht zuletzt sind auch die Familien der Feuerwehrleute zu berücksichtigen, wenn Einsatzkräfte über einen längeren Zeitraum gebunden sind. Zusammen mit der Stadt Aßlar soll an entsprechenden Konzepten gearbeitet werden.

Als weitere Maßnahmen sollen zudem im nächsten Jahr eine Netzersatzanlage beschafft und Notstromeinspeisungen am Feuerwehrstützpunkt Ehringshausen und dem Dorfgemeinschaftshaus Niederlemp geschaffen werden. Letzteres soll damit eine potenzielle Notunterkunft für bis zu 50 Personen werden.

Gemeinschaftshaus könnte Notunterkunft werden

Gemeindebrandinspektor Emmelius betonte, dass die Bevölkerung auch selbst entsprechende Vorsorge treffen sollte.

Ein weiteres Thema der Klausurtagung war die Evaluierung der Alarm- und Ausrückeordnung (AAO). Darüber hinaus hat sich Ehringshausen mit weiteren Kommunen aus dem Lahn-Dill-Kreis in einem Verbund zur Beschaffung und Wartung von Atemschutzgeräten zusammengeschlossen. Neben deutlichen Kosteneinsparungen, ermöglicht dies nun auch den Einsatz von Geräten, die moderner, leichter zu tragen und sicherer in der Anwendung sind.