Wohnungen anstatt Hotel und Büros

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Ehringshausen (gh). Eigentlich wollte der Eigentümer die "Grundmühle" bei Kölschhausen zu einem Hotel- und Gastronomiebetrieb, später ergänzt um Büronutzung, machen. Doch er musste feststellen, so die Beschlussvorlage für die Gemeindevertretung Ehringshausen, dass potenzielle Betreiber keine Wirtschaftlichkeit sahen. In der Konsequenz wurde der sogenannte vorhabenbezogene Bebauungsplan nicht in dem ausgewiesenen Sinn und Inhalt umgesetzt.

Aber: Nachfrage besteht jedoch für eine dauerhafte Wohnnutzung. Diese ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht zulässig und kann auch nicht durch eine weitere Änderung ermöglicht werden. Vorgespräche mit den Behörden ergaben, dass eine Umnutzung zu Wohnzwecken im Rahmen des Bestandsschutzes als genehmigungsfähig angesehen wird. Voraussetzung ist, dass vor allem die äußere Gestalt und Kubatur der Gebäude nicht verändert wird, insbesondere nicht vergrößert wird.

Zuvor muss der besagte Bebauungsplan aufgehoben werden. Was das Parlament denn auch tat.