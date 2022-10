Die Übung der Einsatzabteilung der Feuerwehr Ehringshausen-Nord ist ein Höhepunkt des Aktionstages. Foto: Dominic Petry

EHRINGSHAUSEN-KÖLSCHHAUSEN - Ehringshausen-Kölschhausen (red). Feuerwehreinsatzübung vor Publikum, Gottesdienst, Feuerwerk und Shuttlebusse. All das und mehr gehörte zu einem Aktionstag, den die Veranstalter rund um die Kölschhäuser Ortsvereine, die Kirche und den Ortsbeirat auf die Beine gestellt haben. Ziel war es, den Menschen im Ort und aus der näheren Umgebung zu zeigen, welche Vereine es in Kölschhausen gibt und was diese und die Kirche zu bieten haben. Positiver Nebeneffekt war, dass die Zusammenarbeit der Ortsvereine gefördert wurde. Zu Beginn stand der Gottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus auf dem Programm. Zu diesem Zeitpunkt fanden sich bereits rund 200 Personen zusammen. Offiziell eingeläutet wurde der Tag durch die Grußworte des Ortsbeirates und der Vereinsvertreter. Nach dem von der CVJM-Feldküche organisierten Mittagessen, bot direkt im Anschluss der Gesangverein "Eintracht" Kölschhausen eine kleine Präsentation im DGH. Zwei Shuttlebusse und vier Kleinbusse fuhren fünf weitere Stationen an. Unter anderem die Teichanlage Edingen, den Sportplatz von Kölschhausen, das Schützenhaus Kölschhausen, die Kirche nebst Friedrich-Winter-Gemeindehaus und das CVJM-Vereinshaus. An diesen Stationen teilten sich mehrere Vereine einen Standort und hatten so die Gelegenheit, sich vorzustellen. Bustour mit einem besonderen Finale Mit dabei waren Angelsportverein, Burschen- und Mädchenschaft "Roiweribber", CVJM, Evangelische Kirchengemeinde, Frauenhilfe, Evangelische-Landeskirchliche Gemeinschaft, Feuerwehr Ehringshausen-Nord, Feuerwehrverein, Gesangverein "Eintracht", Schützenverein, Sportverein, Vogel- und Naturschutzfreunde und Ortsbeirat. Die Bustour gipfelte im kleinen Finale auf dem Gelände der Firma Bender. Hier zeigte die Einsatzabteilung der Feuerwehr Ehringshausen-Nord eine Einsatzübung. Aus einem rauchenden Bus wurden Fahrgäste gerettet. Krönender Abschluss des Tages war ein siebenminütiges Feuerwerk, das man vom Festplatz Kölschhausen bewundern konnte, bevor der Abend am Lagerfeuer ausklang.