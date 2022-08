Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Die Verkehrsteilnehmer können aufatmen: Die Bauarbeiten am Kreisel B 277/Bahnhofstraße in Ehringshausen sind nach zweieinhalb Monaten mit der Asphaltierung am Donnerstag beendet. Ampel und Absperrung werden abgebaut, der Verkehr kann wieder fließen. Zumindest fast, denn für das Gemeindefest am Samstag wird die Bahnhofstraße gesperrt. Ab Freitag kann der Linienverkehr planmäßig fahren, in der Bahnhofstraße erst ab Montag. Daher ist die Haltestelle "Bahnhof" in beide Richtungen über die Austraße/Marktstraße anzufahren. Die Haltestellen "Bahnhofstraße" werden nicht bedient. Gute Nachricht: Montag beginnen die Bauarbeiten für die Behelfsampel Dillheim. Foto: Gert Heiland