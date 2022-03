1 min

Zugkollision in Dillheim: Autofahrer kommt mit Leben davon

Am Donnerstagvormittag ist ein Zug der Hessischen Landesbahn an einem Bahnübergang in Dillheim mit einem Auto zusammengestoßen. Dessen Fahrer wurde schwer verletzt.

Von Gert Heiland Redakteur Wetzlar