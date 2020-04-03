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Freitag, 03.04.2020 - 05:00
5 min

Zwei Ärzte arbeiten in Ehringshausen an der "Corona-Front"

In der Fieberambulanz der Praxis Dilltal sind Dr. Oliver Weckert und der Infektiologe Dr. Mirko Steinmüller und ihr Team seit beinahe vier Wochen im Einsatz gegen Corona.

Gert Heiland: Redakteur Wetzlar
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
Abstand halten und häufiger die Hände waschen unterbinden viele der Ansteckungswege mit dem Coronavirus, sind sich Dr. Oliver Weckert und der Infektiologe Dr. Mirko Steinmüller sicher. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Abstand halten und häufiger die Hände waschen unterbinden viele der Ansteckungswege mit dem Coronavirus, sind sich Dr. Oliver Weckert und der Infektiologe Dr. Mirko Steinmüller sicher. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

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Fotos
Abstand halten und häufiger die Hände waschen unterbinden viele der Ansteckungswege mit dem Coronavirus, sind sich Dr. Oliver Weckert und der Infektiologe Dr. Mirko Steinmüller sicher. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Abstand halten und häufiger die Hände waschen unterbinden viele der Ansteckungswege mit dem Coronavirus, sind sich Dr. Oliver Weckert und der Infektiologe Dr. Mirko Steinmüller sicher. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Gut aufgestellt (v. l.): Praxismitarbeiterin Sandra Jüngst, Dr. Oliver Weckert, Dr. Mirko Steinmüller und Praxismanagerin Manuela Gehrmann. Foto: Gert Heiland

Gut aufgestellt (v. l.): Praxismitarbeiterin Sandra Jüngst, Dr. Oliver Weckert, Dr. Mirko Steinmüller und Praxismanagerin Manuela Gehrmann. Foto: Gert Heiland

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