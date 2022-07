Zwei Leichtverletzte bei Unfall nahe Greifenstein

Das Hinterrad des Toyota ist bei dem Unfall abgerissen. Foto: VRM

EHRINGSHAUSEN / GREIFENSTEIN - Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit einem Toyota Yaris von Ehringshausen-Greifenthal kommend in Richtung des Greifensteiner Ortsteils Holzhausen. Der aus Aßlar stammende junge Mann fuhr laut Polizei zunächst das Steigungsstück bis zum Abzweig nach Greifenstein, passierte die Einmündung an der Kuppe und fuhr weiter in das Gefällstück Richtung Holzhausen.

Dort verlor er offensichtlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Yaris. Das Heck des Autos brach aus und er prallte mit der linken Fahrzeugseite in den entgegenkommenden Opel Astra eines 23-jährigen Greifensteiners. Das Hinterrad des Toyota riss ab. Das Fahrzeug fuhr noch 300 Meter weiter, ehe es von der Straße abkam und auf einem Feld stehen blieb.

Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. Der Opel-Fahrer wurde noch an der Unfallstelle versorgt, der Toyota-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch beim 23-Jährigen. Ein Test brachte es auf 0,34 Promille. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Während der Bergungsarbeiten war die Landesstraße teilweise voll gesperrt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 19.000 Euro.