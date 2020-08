Zweiter Corona-Fall an einer Schule im Lahn-Dill-Kreis

EHRINGSHAUSEN - Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises meldet einen Corona-Fall an einer weiteren Schule im Kreis . Demnach wurde am Montagnachmittag eine zehnte Klasse der Johannes-Gutenberg-Schule in Ehringshausen unter Quarantäne gesetzt. Ein Schüler wurde zuvor positiv auf Covid-19 getestet. Wie die Pressestelle des Kreises am Montag mitteilte, wurden die Kontakte unverzüglich ermittelt und informiert. Die 27 Klassenkameraden des Infizierten konnten zudem bereits schon alle getestet werden. Mit den Ergebnissen ist in rund zwei Tagen zu rechnen. Das Kreis-Gesundheitsamt betreue die Betroffenen engmaschig. Nach aktuellem Kenntnisstand kann der allgemeine Unterricht an der Johannes-Gutenberg-Schule weiterhin stattfinden.