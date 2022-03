Zwölf Lkw beanstandet und Drogenkonsum aufgedeckt

Symbolfoto: Jonas Güttler/dpa

HERBORN-HÖRBACH/EHRINGSHAUSEN - Herborn-Hörbach/Ehringshausen (jöw). Der Regionale Verkehrsdienst hat am Donnerstag auf der Bundesstraße B 255 bei Hörbach den Verkehr kontrolliert. Wie Polizeisprecherin Kerstin Müller dazu am Montag mitteilte, sind zwölf Lkw beanstandet worden.

Die Beamten hielten zwischen 9 und 13 Uhr in Fahrtrichtung Herborn 38 Laster auf dem Parkplatz in Höhe Hörbach an. Bei sechs Lkw war die Ladung nicht richtig gesichert. Es gab drei Verstöße gegen die Sozialvorschriften und einen abgelaufenen TÜV. Zwei Fahrer waren nicht angeschnallt. Es gab auch einen "Beifang": Ein 24 Jahre alter Mann aus Ehringshausen überholte in Höhe der Abfahrt Schönbach einen vor ihm fahrenden Lkw verbotswidrig, fuhr über eine Sperrfläche und eine durchgezogene Linie.

Bei der Kontrolle ergaben sich den Polizisten Hinweise auf Drogenkonsum bei dem Mann. Ein Drogenvortest wies ihm den Konsum von THC nach. Er musste mit zur Polizeiwache. Dort folgte eine Blutentnahme. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss zu.