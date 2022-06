17-jähriger Ehringshäuser in Holzhausen schwer verletzt

Symbolfoto: pakalski-press/Boris Korpak

GREIFENSTEIN-HOLZHAUSEN - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Holzhausen ist ein junger Motorradfahrer aus Ehringshausen am Mittwoch mit einem Rettungshubschrauber in eine Siegener Klinik geflogen worden. Ein 63-jähriger Greifensteiner war gegen 17.45 Uhr in der Ortsmitte des Greifensteiner Ortsteils mit seinem Subaru nach links in die Hellsdorfstraße abgebogen und hatte dabei die ihm aus Richtung Beilstein entgegenkommende Yamaha übersehen. Deren 17-jähriger Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Jägerzaun geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen, der Mann am Steuer des Autos einen Schock.

Den Schaden an Auto und Motorrad schätzt die Herborner Polizei auf rund 6000 Euro.