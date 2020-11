20 Bewerber auf der CDU-Liste

Jetzt teilen:

GREIFENSTEIN - Die Greifensteiner CDU hat die Kandidatenliste für die Kommunalwahl 2021 verabschiedet. Sie ist jünger und weiblicher als bisher und wird angeführt vom Ersten Vorsitzenden des Gemeindeverbandes, Steffen Droß (Holzhausen). Auf den nächsten vier Plätzen folgen Matthias Gimbel (Rodenberg), Norbert Schäfer (Allendorf), Andre Ratz (Holzhausen) und Michael Pfeiffer (Arborn).

Insgesamt 14 Kandidaten und sechs Kandidatinnen schickt die CDU Greifenstein ins Rennen. Mit Julia Gimbel (Rodenberg) und Sandra Klimpke (Greifenstein) bewerben sich gleich zwei Junior-Kommunalpolitikerinnen um einen Platz im Parlament. Die CDU stellt dort aktuell sieben Gemeindevertreter.

Auch für die Ortsbeiräte Allendorf und Holzhausen schickt die CDU jeweils Frauen ins Rennen. Sandra Droß führt in Allendorf die Liste an und in Holzhausen bewirbt sich Dagmar Neuser.