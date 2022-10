Allendorfer Liedermacher singt Jerusalem

Siegfried Fietz und sein Sohn Oliver singen bei einer Gedenkfeier in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Nun werden sie beim Laubhüttenfest in Jerusalem zu Gast sein. Archivfoto: Yoni Reif

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GREIFENSTEIN-ALLENDORF - Der Liedermacher und Sänger Siegfried Fietz aus Allendorf wird am Dienstag, 11. Oktober, mit seinem Sohn Oliver beim Laubhüttenfest in Jerusalem auftreten. Gemeinsam mit einem Sinfonieorchester werden die beiden Mittelhessen in der größten Veranstaltungshalle des Nahen Ostens, in der Pais Arena in Jerusalems südwestlichen Stadtviertel Malcha, vor bis zu 13.000 Zuschauern singen und musizieren.

Dort, wo der israelische Basketballclub Hapoel seine Heimspiele bestreitet, werden Vater und Sohn das bekannte Lied "Von guten Mächten wunderbar geborgen" singen. Das Lied nach einem Text des von den Nationalsozialisten ermordeten Pfarrers Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945) wurde im vergangenen Jahr zum beliebtesten Lied in der Evangelischen Kirche in Deutschland gewählt.

Auftritt wird im

Fernsehen übertragen

Der Auftritt wird auch im Fernsehen auf dem Satellitenkanal GodTV übertragen. An der Feier, veranstaltet von der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem (ICEJ), nehmen Vertreter aus 60 Nationen teil. Das Laubhüttenfest wird jedes Jahr im Herbst begangen und erinnert an den Auszug der Israeliten aus Ägypten und das anschließende Leben in der Wüste, das nach biblischem Bericht 40 Jahre dauerte.

Jüdische Familien sammeln Äste, Zweige und Palmwedel, tragen Holzlatten, Planen oder Strohmatten und bauen daraus eine Laubhütte, in der sie sieben Tage leben.

Brücken bauen zwischen Deutschland und Israel

Die Einladung zum Auftritt hatte Siegfried Fietz im Frühjahr von der weltweiten Evangelischen Allianz bei einer Feier in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem erhalten. Siegfried Fietz freut sich auf den Auftritt: "Nachdem dieses Lied weltweit eine enorme Verbreitung gefunden hat, ist es für uns eine besondere Ehre, gerade in Jerusalem die Aussagen Bonhoeffers zum Klingen zu bringen", sagt er. "Bonhoeffer war ein glaubhafter Zeuge im Widerstand gegen Hitler und ich bin seit vielen, vielen Jahren damit beschäftigt, mitzuhelfen, Brücken zu bauen zwischen unserem Land und Israel."