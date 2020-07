Anziehen wie im Mittelalter: Kinder machen Museum am Torhaus

Weben mit Wolle: Fahad arbeitet an seinem ersten selbstgemachten Teppich. Foto: Katrin Weber

Greifenstein. Es ist warm, die Sonne scheint. Elisa sitzt unter einem Baum neben dem Greifensteiner Torhaus im Schatten. Die junge Donsbacherin hat einen kleinen Webrahmen vor sich. Sie macht bei dem Workshop Kleidung des KinderKulturZentrums (KiKuZ) in Greifenstein mit.

Die Achtjährige gehört zu der Kindergruppe, die den vierten Tag des Kleidungs-Workshops besucht haben. Sie habe schon an mehreren Angeboten des KiKuZ teilgenommen und sei auch für weitere angemeldet, sagt sie. Beim Fechten (12. und 13. August) sei sie dabei. Ihr gefalle das Programm, vor allem findet sie gut, dass "man hier machen kann, was man will."

Elisa zieht einen Vergleich zur Schule: "Das ist ganz anders. In der Schule muss man immer etwas machen, auch wenn man gar keine Lust dazu hat. Das ist hier anders."

Die junge Donsbacherin hat bei dem Workshop einen Gürtel gewebt. So etwas habe sie vorher noch nie angefertigt, aber "das hat mir am meisten Spaß gemacht."

Die Aktion des KiKuZ gehört zu dem Angebot im Rahmen von "Wir machen Museum!". Etwa 20 Workshops mit Themen wie beispielsweise Nahrung, Kleidung und Handwerk stellte Christine Krauskopf und das Team vom Verein zusammen.

Etwa ein Kilogramm Wolle wuschen, färbten und sponnen die Kinder, um sie am Webrahmen zu verarbeiten. Der Weg von der Wolle zum Kleidungsstück - so stellten viele Menschen im Mittelalter ihre Kleidung selbst her.

Zwölf Termine

stehen noch aus

Bei den bisherigen Workshops "Wir machen Museum!", die am 4. Juli begannen, waren nach Auskunft von Krauskopf rund 30 Kinderdabei. Zwölf Termine mit verschiedenen Themen stehen noch aus. Unter anderem soll am 29. und 30. Juli Theater gespielt werden, am 8. August geht es um Kinderrechte und eine Schatzsuche, und am 12. und 13. August steht Fechten auf dem Programm. Das Angebot ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt Christine Krauskopf unter 0151- 15 17 06 15 und per E-Mail an info@kikuz-ev.de entgegen.